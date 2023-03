Επίσημα στην Μπραουνσβάιγκ του Σρέντερ ο Κόουλ του Λαυρίου

Ο Αρ Τζέι Κόουλ θα κλείσει τη σεζόν στην Bundesliga με την Μπραουνσβάιγκ που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αμερικανό πρώην γκαρντ του Λαυρίου.

Ο Αρ Τζέι Κόουλ συνέβαλε στην παραμονή του Λαυρίου στην Basket League και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπραουνσβάιγκ ως αντικαταστάτης του τραυματία Μπράιντον Χομπς, κλείνοντας τη σεζόν στη γερμανική Bundesliga.

Ο Κόουλ μέτρησε φέτος 13.8 πόντους και 3.1 ριμπάουντ μ.ό. σε 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με το Λαύριο που εξασφάλισε την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία με την εκτός έδρας νίκη επί της Καρδίτσας και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο κόντρα στον Ιωνικό (1/4, εκτός) και τον Κολοσσό (8/4, εντός).

Όσον αφορά την Μπραουνσβάιγκ, η νέα ομάδα του Κόουλ βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ των 18 ομάδων στη Γερμανία με ρεκόρ 7-18 και δίνει τη μάχη για την παραμονή. Στην Bundesliga υποβιβάζονται οι τελευταίες δυο ομάδες και η 17η Φρανκφούρτη έχει ρεκόρ 4-20. Πρόεδρος της Μπραουνσβάιγκ είναι ο γκαρντ των Λέικερς, Ντένις Σρέντερ και ασίσταντ κόουτς ο Έλληνας Κώστας Παπάζογλου.

Wir haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Braydon Hobbs reagiert und R.J. Cole verpflichtet. Alle weiteren Infos zu unserem Neuzugang gibt's hier ➡️ https://t.co/UV1PjzDDWk

