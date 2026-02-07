Η Παρί επικράτησε εύκολα της Νανσί στην «Adidas Arena» με 102-73 και πέτυχε την 14η νίκη της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

«Περίπατο» έκανε η Παρί, επικρατώντας της Νανσί με 102-73 εντός έδρας για την 19η αγωνιστική της LNB.

Το σύνολο του Πουπέ, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή του με τέσσερις παίκτες να είναι διψήφιοι, πανηγύρισε την 14η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Παρισιού είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και σκοράροντας 31 πόντους στο πρώτο και 34 στο τρίτο δεκάλεπτο... και διέλυσε τη Νανσί.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Γκομπάλντ με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 52-36, 85-59, 102-73