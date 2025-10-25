H Bιλερμπάν επικράτησε της Ναντέρ με 76-73 εκτός έδρας και πάτησε ξανά στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος.

Με το διπλό έφυγε από την έδρα της Ναντέρ η Βιλερμπάν. Η ομάδα από τη Λυών επικράτησε με 76-73 και με αυτόν τον τρόπο πάτησε πάλι στην κορυφή. Έχει 4 νίκες και 1 ήττα εντός των τειχών.

Η Βιλερμπάν είχε πρώτο σκόρερ τον Γουότσον με 18 πόντους, ενώ ο Βαουτιέ και Αζινσά τελείωσαν με 14 πόντους. Στον αντίποδα η ομάδα που αποκλείστηκε πέρυσι από την ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL, είδε τον Ντόντα Σκοτ να μετρά 17 πόντους.

Πλέον η ομάδα του Πουπέ έχει δύο εκτός έδρας ματς μπροστά της για τη Euroleague. Στις 28 Οκτώβρη στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα και δύο μέρες μετά στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Με 17/28 δίποντα τελείωσε την αναμέτρηση η Βιλερμπάν.