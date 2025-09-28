Βιλερμπάν - Νανσί 115-71: Μπήκε με φόρα στο πρωτάθλημα κι έριξε 44άρα!
Η Βιλερμπάν μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο φετινό πρωτάθλημα της LNB, κάνοντας εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρεμιέρα της!
Η ομάδα του κοόυτς Πουπέ δεν άφησε περιθώρια στη Νανσί, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά για να φτάσει σε μια εντυπωσιακή νίκη με 115-71 στο «Astroballe».
Από νωρίς, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 32 πόντων, για να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας ακόμα και στο +46. Στην επίθεση, η Βιλερμπάν ήταν εκρηκτική. Ο Γουότσον ξεχώρισε με 17 πόντους, ενώ οι Σέλγιας και Τζάκσον πρόσθεσαν 15 και 14 αντίστοιχα. Εντυπωσιακό είναι ότι επτά παίκτες της ομάδας σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων..
Η συνέχεια για τη Βιλερμπάν είναι άκρως απαιτητική, καθώς μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η περιπέτεια της EuroLeague με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Βαλένθια (01/10) και Μπασκόνια (03/10).
Τα δεκάλεπτα: 29-11, 58-26, 87-45, 115-71
