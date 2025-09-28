Η Βιλερμπάν ξεκίνησε με το... δεξί στο γαλλικό πρωτάθλημα κάνοντας «παρέλαση» απέναντι στη Νανσί πριν την απαιτητική διαβολοβδομάδα (115-71).

Η Βιλερμπάν μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο φετινό πρωτάθλημα της LNB, κάνοντας εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρεμιέρα της!

Η ομάδα του κοόυτς Πουπέ δεν άφησε περιθώρια στη Νανσί, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά για να φτάσει σε μια εντυπωσιακή νίκη με 115-71 στο «Astroballe».

Από νωρίς, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 32 πόντων, για να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας ακόμα και στο +46. Στην επίθεση, η Βιλερμπάν ήταν εκρηκτική. Ο Γουότσον ξεχώρισε με 17 πόντους, ενώ οι Σέλγιας και Τζάκσον πρόσθεσαν 15 και 14 αντίστοιχα. Εντυπωσιακό είναι ότι επτά παίκτες της ομάδας σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων..

Η συνέχεια για τη Βιλερμπάν είναι άκρως απαιτητική, καθώς μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η περιπέτεια της EuroLeague με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Βαλένθια (01/10) και Μπασκόνια (03/10).

Τα δεκάλεπτα: 29-11, 58-26, 87-45, 115-71