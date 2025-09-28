Λε Πορτέλ - Μονακό 63-84: Εύκολη πρεμιέρα για την ομάδα του Σπανούλη
Η Μονακό δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει της Λε Πορτέλ την 1η αγωνιστική και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πάτησε το πόδι στο γκάζι και φρόντισε να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης.
Μάλιστα έμειναν εκτός οι Μάικ Τζέιμς, Ντάνιελ Τάις και Ντονάτας Μοτιεγιούνας για λόγους ξεκούρασης, ενώ παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού ο Μακουντού.
Πρώτος σκόρερ για τους Μονεγάσκους ήταν ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος στο ντεμπούτο του στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε 13 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 29-38, 45-63, 63-84.
