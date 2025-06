Μετά τη συντριβή της πρεμιέρας, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη απάντησε με επιβλητικό τρόπο, διαλύοντας τη Βιλερμπάν με 94-77 για να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας ενόψει της συνέχειας στα ημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Μονακό απάντησε με τον καλύτερο τρόπο στη βαριά ήττα του πρώτου αγώνα, επικρατώντας με 94-77 της Βιλερμπάν στο Game 2 εκτός έδρας και παίρνοντας πίσω το πλεονέκτημα.

Οι Μονεγάσκοι ήταν αποφασισμένοι να σβήσουν την εικόνα του πρώτου ματς. Χωρίς τους απόντες Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις, πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν καθοριστικός κάτω απ' τη ρακέτα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ματιέ Στραζέλ ήταν πανταχού παρών σε άμυνα και επίθεση με 21 πόντους.

🧨 It's an alley-oop party for Georgis Papagiannis ! 💥😤#RocaTeam #PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/34y9MQ9cFL