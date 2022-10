ΛεΜπρόν για Γουεμπανιάμα: «Απίστευτο ταλέντο, είναι εξωγήινος» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ήδη παρατηρήσει το... φαινόμενο του Βίκτορ Γουεμπανιάμα τον οποίο χαρακτήρισε «εξωγήινο» βλέποντας το ύψος του και τα όσα μπορεί να κάνει στο παρκέ.

To next big thing του γαλλικού μπάσκετ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και έχει... βαλθεί να τους τρελάνει όλους. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της G-League έβγαλε κάθε σπιθαμή του ταλέντου του και σκόραρε 37 πόντους με 11/20 εντός παιδιάς εκ των οποίων επτά τρίποντα, ενώ μοίρασε και πέντε τάπες.

Τα βίντεό του γίνονται viral σε δευτερόλεπτα, όλοι αρχίζουν να προφέρουν το όνομά του για να το κάνουν σωστά και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ήδη φυλάξει για αυτόν μερικά κολακευτικά λόγια!

Λίγο μετά την ήττα των Λέικερς από τους Σανς, στη συνέντευξη Τύπου, ο «βασιλιάς» ρωτήθηκε αν έχει δει το παιχνίδι του φερόμενου ως Νο1 draft της επόμενης σεζόν και εκείνος απάντησε: «Θα πω αυτό που πιστεύει όλος ο κόσμος. Όλοι χρησιμοποιούν τον όρο "μονόκερως" συχνά τα τελευταία χρόνια για κάποιους παίκτες, αλλά ο Γουεμπανιάμα είναι μάλλον κάτι σαν εξωγήινος».

"Everybody’s been a unicorn over the last few years, but he’s more like an alien. No one has ever seen anyone as tall but as fluid & graceful on the floor as he is… He’s for sure a generational talent."



LeBron talks about Victor Wembanyama.pic.twitter.com/XaWWRX76I3