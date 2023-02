Ο Γιώργος Κούβαρης αφήνει στην άκρη την αγχωτική πρόκριση επί του Κολοσσού Ρόδου και εστιάζει στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να σώσει (σε πρώτη φάση) τη χρονιά σε 40 λεπτά.

«If you had one shot or one opportunity, To seize everything you ever wanted in one moment, Would you capture it, or just let it slip?» λέει ο Eminem στο «Lose Yourself» και ίσως θα έπρεπε να μπει πρώτο στο spotify των παικτών του Παναθηναϊκού ενόψει του ημιτελικού Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό (18/2, 19:15) στα «Δύο Αοράκια».

Καλώς ή κακώς, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Όσο σκληρό και αν ακούγεται (και είναι) για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή η μπασκετική απόσταση μεταξύ των δύο αιωνίων είναι τεράστια. Ο μεν Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση και παίζει το καλύτερο -κατά γενική ομολογία- μπάσκετ στην Ευρώπη, ενώ οι «πράσινοι» προσπαθούν να επιβιώσουν με τα ουκ ολίγα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση.

Οπότε τι μένει; Μία ευκαιρία για να αντιστρέψουν την κατάσταση και να (απο)δείξουν ότι μπορούν να την «αδράξουν» ώστε να πάνε κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Και από τη στιγμή που τους δίνεται αυτή η (μία) ευκαιρία, τι θα κάνουν στον Παναθηναϊκό; Θα την αφήσουν να... ξεγλιστρίσει για να βυθιστούν ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφεια ή θα αφήσουν και την ψυχή τους στο παρκέ προκειμένου να γυρίσουν τον διακόπτη;

Κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα ζούμε. Και στην Ελλάδα το αποτέλεσμα από ένα ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, ειδικά εάν κρίνει και κάποιον τίτλο, μπορεί να αλλάξει τις ζωές όλων. Είτε θετικά όσον αφορά τους νικητές, είτε αρνητικά όσον αφορά τους ηττημένους. Πάρτε παράδειγμα τη περσινή σεζόν. Γυρίστε έναν χρόνο πίσω. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ήταν (και πάλι) το αουτσάιντερ απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά στον τελικό Κυπέλλου είχε αγγίξει το κύπελλο για τρία δεκάλεπτα. Ένα «νεκρό» διάστημα έστειλε το τρόπαιο σε «ερυθρόλευκα» χέρια και έκτοτε ο Ολυμπιακός έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Έκτοτε οι «ερυθρόλευκοι» αγνοούν τη λέξη ήττα στα ντέρμπι «αιωνίων» έχοντας πάρει για τα καλά τον αέρα του Παναθηναϊκού. Η ψυχολογία τους βρίσκεται στο ζενίθ κάθε φορά που βρίσκονται στο ίδιο παρκέ, έχουν την αυτοπεποίθηση ότι «τους έχουμε» ενώ οι «πράσινοι» ξεκινούν αυτά τα ματς πολύ «μαγκωμένα» και νωθρά, σαν να... γνωρίζουν τα όσα θα επακολουθήσουν στο παρκέ. Γι' αυτό και λέω ότι ένα αποτέλεσμα σε «αιώνιο» ντέρμπι μπορεί να αλλάξει τις ζωές... όλων.

Θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι

Φέτος φαίνεται ότι η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι ακόμα πιο μεγάλη. Και όταν αναφέρω ότι πρόκειται για τη «μία και μοναδική ευκαιρία» του Παναθηναϊκού, προφανώς και εννοώ ότι σε μια σειρά αγώνων όπως είναι οι τελικοί της Basket League θα επιβεβαιωθεί η άποψη ότι το μπάσκετ είναι το πλέον αξιοκρατικό άθλημα και ότι ο καλύτερος θα κερδίσει. Και η καλύτερη ομάδα θα φανεί σε μια σειρά αγώνων... Σ' ένα και μόνο ματς, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να μπουν στο παρκέ με το σκεπτικό ότι «θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι» απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η καλή αμυντική παρουσία των 15 λεπτών απέναντι στον Κολοσσό, όταν και έχτισε ο Παναθηναϊκός τη διαφορά των 25 πόντων (41-16) πρέπει να υπάρχει από την αρχή έως και το τέλος του ημιτελικού. Με όλον τον σεβασμό στην εξαιρετική ομάδα της Ρόδου, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι... Κολοσσός και ένα «χαλάρωμα» πέντε λεπτών, αρκεί για να «καταπιεί» τον αντίπαλό του. Αν δούμε και την αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού στην τελευταία περίοδο με τον Κολοσσό έχοντας παθητικό 31 πόντων, τότε στον ημιτελικό τα πράγματα θα πάρουν πολύ άσχημη τροπή έαν και εφόσον υπάρξει η ίδια προσέγγιση.

Σίγουρα οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος των «πρασίνων» ωστόσο οφείλουν να τις κυνηγήσουν έως τα τελευταία δευτερόλεπτα. Με εξαίρεση το παιχνίδι πρωταθλήματος στο ΣΕΦ όπου ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε τη νίκη έως και το τελευταίο σουτ του Μπέικον, στα φετινά ματς του Super Cup και της Euroleague ο μέσος όρος της διαφοράς ήταν στους -19.5 πόντους! Δεν είναι μόνο η ήττα ως ήττα, αλλά είναι και η εικόνα που παρουσίασαν οι «πράσινοι» σε αυτά τα παιχνίδια. Εικόνα που οφείλουν να αλλάξουν. Στην τελική υπάρχει και ο μπασκετικός εγωισμός στη μέση. Και αν «αγγίζει» τους «πράσινους», ιδού η ευκαιρία τους.

Η «to do list» του ημιτελικού και το μεγάλο «αν»

Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Ούτε υπάρχει η σωστή καθοδήγηση από τον πάγκο τη φετινή σεζόν, ούτε υπάρχει η αρμόζουσα συνεννόηση μεταξύ προπονητή και παικτών, ενώ ούτε το κλίμα είναι και το καλύτερο δυνατόν όταν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος «δεσμεύει» θέση συναδέλφου του επειδη θέλει να «τιμωρήσει» τους προπονητές του λόγω της μη χρησιμοποίησής του με αποτέλεσμα να κάνει κακό σε μια ολόκληρη ομάδα. Και να 'ταν μόνο αυτό; Προσθέστε τον ανενεργό Γκριγκόνις ο οποίος αποκτήθηκε για «ηγέτης» αλλά ούτε... ρολίστας δεν έχει γίνει, όπως και την έλευση του Τόμας ο οποίος «θυσιάστηκε» στην εξάδα του Final 8 λόγω και του χτυπήματος που είχε δεχθεί στο κεφάλι. Ακόμα και έτσι, ο Παναθηναϊκός ΠΡΕΠΕΙ να «κυνηγήσει» την ευκαιρία του.

Αρκεί να κάνει πράγματα που ΔΕΝ έκανε στα προηγούμενα ματς. ΟΦΕΙΛΕΙ να βγάλει σκληράδα από το 1ο λεπτό και να προσπαθήσει να κόψει τον (δεδομένο και δικαιολογημένο) αέρα (και από πλευράς περίσσιας αυτοπεποίθησης) του Ολυμπιακού. Να εστιάσει στην άμυνα και να «κατεβάσει» την παραγωγικότητα των αντιπάλων του. Να περιορίσει το inside game του Φαλ ο οποίος κάνει... πάρτι σε κάθε ντέρμπι «αιωνίων». Να σταματήσει τη δημιουργία του Ολυμπιακού, περιορίζοντας το εξαιρετικό off ball παιχνίδι (ειδικά) του Βεζένκοβ. Να έχει υπομονή στην επίθεση και να μην βιάζεται. Να μην «πνιγεί» από τη δεδομένη πίεση του Ολυμπιακού και να μην «πιει θάλασσα» εάν αρχίσει να στραβώνει το ματς γιατί η εξέλιξη θα είναι πολύ άσχημη. H «to do list» του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό είναι μεγάλη, αλλά το ερώτημα είναι άλλο: Μπορεί ο Ράντονιτς να τα κάνει όλα αυτά σ' ένα τόσο μεγάλο και κομβικό ματς; Μέχρι στιγμής ο συνολικός του βαθμός στη διάρκεια της σεζόν είναι κάτω από τη βάση. Όμως έχει και αυτός την ευκαιρία του...