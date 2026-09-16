Κύπελλο Ανδρών-UNICEF Trophy: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστική της Α’ Φάσης
Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών-UNICEF Trophy συνεχίζεται σήμερα (16/9) με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης, όπου συμμετέχουν ομάδες της National League 1 και National League 2.
Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο (17/9) με την αναμέτρηση, ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΑΟ Πεύκης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
16/9
1ο Μάνδρας, 20.00 ΓΣ Μανδραϊκός-Αθηναϊκός ΑΣ, Καλογριάς-Ζιώγας-Πετράκης Τ. (Ζώης)
ΚΓ Πανελληνίου 18.00 ΑΟ Εκπαιδευτήρια O Πλάτων-Πανελλήνιος ΓΣ, Μαρτινάκος-Οικονόμου Ι.-Σκάρας (Μοσχοβής)
Σοφία Μπεφόν 19.00 ΑΟ Π. Φαλήρου-ΚΟ Χολαργού, Σπυρόπουλος-Ψύχας-Κατσιμάρδος (Κουλούρης)
Αργοναυτών 19.00 Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης-ΑΟ Σπόρτιγκ, Σκαλτσής-Τεφτίκης-Λεβεντάκος (Καφετζέλης)
Promitheas Park 20.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-ΑΣ Απόλλων Πατρών, Παπαϊωάννου-Μπον-Βαγγάλης (Καρατσάλος)
ΕΑΚ Βόλου 17.00 ΑΣ Oλυμπιακός Βόλου-Ακ. Καλ. Καρδίτσας, Καραούλας-Δώνης Αβρ.-Κοκινόπουλος (Αθανασόπουλος)
Μίμης Τσικίνας 21.30, ΧΑΝΘ-ΑΣ Πανόραμα, Σκρίνος-Τσαρδούλιας Χρ.-Τσαπόγα (Πολυχρονίδης)
Β ΔΑΚ Κατερίνης 17.00 ΓΑΣΠ Πάνθηρες-ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας, Κασούμης-Καντερές-Τογανίδου (Χρυσάφης)
17/9
Μελ. Μερκούρη 17.00 ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΑΟ Πεύκης, Κιουλαφάς-Βάγιας-Παπαδάκη (Πετράκης)
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