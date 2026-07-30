UNISEF Trophy: Η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών
Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07) η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών για τις πρώτες φάσεις και φτάνοντας μέχρι το UNICEF Trophy, εκεί όπου οι ομάδες του Final 4 θα διεκδικήσουν τη θέση τους στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων και εξήγησε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η κλήρωση.
Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy
Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.
Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις μέχρι το UNICEF Trophy για το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών ΕΔΩ.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ – Σάββατο 12/09/26
ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ – Σάββατο 12/09/26
1. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
3. ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
4. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
6. ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
7.ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ – Σάββατο 12/09/26
9. ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
10. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) Κυριακή 13/09/26
11.ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
12. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ – ΕΣΚΔ Ν ΙΩΝΙΑΣ
13. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
14. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ Κυριακή 13/09/26
15. ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16. ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
17. ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
2η αγωνιστική
ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 (Β’ & Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΝΟΤΟΥ Τετάρτη 16/09/26
18. Νικητής Αγώνα 13 – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
19. Νικητής Αγώνα 8 – Νικητής Αγώνα 14
20. Νικητής Αγώνα 4 – Νικητής Αγώνα 1
21. Νικητής Αγώνα 5 – Νικητής Αγώνα 3
22. Νικητής Αγώνα 7 – Νικητής Αγώνα 2
23. Νικητής Αγώνα 11 – Νικητής Αγώνα 12
ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 (Β’ & Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΒΟΡΡΑ Τετάρτη 16/09/26
24. Νικητής Αγώνα 17 – Νικητής Αγώνα 15
25. ΧΑΝΘ – Νικητής Αγώνα 9
26. Νικητής Αγώνα 16 – Νικητής Αγώνα 10
Β’ ΦΑΣΗ
1η αγωνιστική – Σάββατο 19/09/26 ή Κυριακή 20/09/26
27. Νικητής Αγώνα 21 – ΑΓΕΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
28. Νικητής Αγώνα 6 – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
29. Νικητής Αγώνα 23 – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΙΟΥ
30. Νικητής Αγώνα 20 – Νικητής Αγώνα 22
31. Νικητής Αγώνα 19 – Νικητής Αγώνα 18
32. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
33. Νικητής Αγώνα 24 – Νικητής Αγώνα 25
34. Νικητής Αγώνα 26 – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
2η αγωνιστική Τετάρτη 23/09/2026
35. Νικητής Αγώνα 27 – Νικητής Αγώνα 28
36. Νικητής Αγώνα 32 – Νικητής Αγώνα 31
37. Νικητής Αγώνα 29 – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
38. ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – Νικητής Αγώνα 33
39. Νικητής Αγώνα 30 – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
40. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
41. Νικητής Αγώνα 34 – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
3η αγωνιστική Σάββατο 26 ή Κυριακή 27/09/2026
42. Νικητής Αγώνα 37 – Νικητής Αγώνα 39
43. ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – Νικητής Αγώνα 38
44. Νικητής Αγώνα 40 – Νικητής Αγώνα 35
45. Νικητής Αγώνα 36 – Νικητής Αγώνα 41
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