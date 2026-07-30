Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (30/07) η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών για τις πρώτες φάσεις και φτάνοντας μέχρι το UNICEF Trophy.

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07) η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών για τις πρώτες φάσεις και φτάνοντας μέχρι το UNICEF Trophy, εκεί όπου οι ομάδες του Final 4 θα διεκδικήσουν τη θέση τους στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων και εξήγησε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η κλήρωση.

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις μέχρι το UNICEF Trophy για το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών ΕΔΩ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ – Σάββατο 12/09/26

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ – Σάββατο 12/09/26

1. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

2. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

3. ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

4. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

6. ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

7.ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ – Σάββατο 12/09/26

9. ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

10. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) Κυριακή 13/09/26

11.ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

12. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ – ΕΣΚΔ Ν ΙΩΝΙΑΣ

13. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

14. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ Κυριακή 13/09/26

15. ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16. ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ

17. ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

2η αγωνιστική

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 (Β’ & Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΝΟΤΟΥ Τετάρτη 16/09/26

18. Νικητής Αγώνα 13 – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ

19. Νικητής Αγώνα 8 – Νικητής Αγώνα 14

20. Νικητής Αγώνα 4 – Νικητής Αγώνα 1

21. Νικητής Αγώνα 5 – Νικητής Αγώνα 3

22. Νικητής Αγώνα 7 – Νικητής Αγώνα 2

23. Νικητής Αγώνα 11 – Νικητής Αγώνα 12

ΣΩΜΑΤΕΙΑ NL1 & NL2 (Β’ & Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ) ΒΟΡΡΑ Τετάρτη 16/09/26

24. Νικητής Αγώνα 17 – Νικητής Αγώνα 15

25. ΧΑΝΘ – Νικητής Αγώνα 9

26. Νικητής Αγώνα 16 – Νικητής Αγώνα 10

Β’ ΦΑΣΗ

1η αγωνιστική – Σάββατο 19/09/26 ή Κυριακή 20/09/26

27. Νικητής Αγώνα 21 – ΑΓΕΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

28. Νικητής Αγώνα 6 – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

29. Νικητής Αγώνα 23 – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΙΟΥ

30. Νικητής Αγώνα 20 – Νικητής Αγώνα 22

31. Νικητής Αγώνα 19 – Νικητής Αγώνα 18

32. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

33. Νικητής Αγώνα 24 – Νικητής Αγώνα 25

34. Νικητής Αγώνα 26 – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

2η αγωνιστική Τετάρτη 23/09/2026

35. Νικητής Αγώνα 27 – Νικητής Αγώνα 28

36. Νικητής Αγώνα 32 – Νικητής Αγώνα 31

37. Νικητής Αγώνα 29 – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

38. ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – Νικητής Αγώνα 33

39. Νικητής Αγώνα 30 – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

40. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

41. Νικητής Αγώνα 34 – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

3η αγωνιστική Σάββατο 26 ή Κυριακή 27/09/2026

42. Νικητής Αγώνα 37 – Νικητής Αγώνα 39

43. ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – Νικητής Αγώνα 38

44. Νικητής Αγώνα 40 – Νικητής Αγώνα 35

45. Νικητής Αγώνα 36 – Νικητής Αγώνα 41