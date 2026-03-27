Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Πρωτέα Βούλας και ο Αθηναϊκός με τον Παναθλητικό στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος

Έφτασε η στιγμή για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον τον Πρωτέα Βούλας, ενώ ο Αθηναϊκός τον Παναθλητικό στους ημιτελικούς.

Οι πράσινες στις 16:30 στην Καβάλα θα δώσουν τη μάχη με τον Πρωτέα Βούλας, ενώ στις 19:30 ο Αθηναϊκός που βρίσκεται και στους τελικούς του Eurocup Women θα παίξει με τον Παναθλητικό.

Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός είναι φαβορί για πρόκριση και θα κοντραριστούν και στους τελικούς του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών. Πέρυσι τον τίτλο στο Κύπελλο τον είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός.

Το πρόγραμμα

Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός 16:30 (ΕΡΤ2 Σπορ)

Αθηναϊκός - Παναθλητικός 19:30 (ΕΡΤSports1)