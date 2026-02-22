Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αφήνουν πίσω το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως όχι και τα ντέρμπι, καθώς σύντομα θα διασταυρωθούν ξανά τα ξίφη τους.

Ο Παναθηναϊκός πανηγυρίζει για την επικράτησή του απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως η επόμενη φορά που οι δύο Αιώνιοι θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι δεν αργεί.

Ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague στις 6 Μαρτίου, υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν, προκειμένου να ανεβούν στην κατάταξη και να μπορέσουν να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Αυτό όμως δεν είναι το μόνο ντέρμπι (προγραμματισμένο εννοούμε) που απομένει.

Στις 30 Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, σε ένα ντέρμπι για την Stoiximan GBL το οποίο μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αδιάφορο, λόγω των ηττών των Πρασίνων από Άρη και Κολοσσό, όμως παραμένει ένα ντέρμπι και οι δύο ομάδες θα παλέψουν με νύχια και με δόντια για τη νίκη.