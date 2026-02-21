Μπαρτζώκας: «Ήμασταν εκτός κλίματος, o Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και είναι Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει στις δηλώσεις του, πως οι παίκτες του ήταν εκτός κλίματος αγώνα.
Επίσης ο διεθνής τεχνικός δήλωσε πως οι «πράσινοι» άξιζαν να κερδίσουν με την πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποίησαν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Ήμασταν εκτός κλίματος απόψε. Συνέβησαν τόσα κατά τη διάρκεια του ματς αλλά και πριν. Το κάταγμα του Μιλουτίνοφ, το χτύπημα του Βεζένκοβ, η τενοντίτιδα του Τζόουνς. Ο Ντόρσεϊ χθες ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήμασταν εκτός κλίματος, καθόλου συμπαγείς αμυντικά και επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει. Πολλοί σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν».
