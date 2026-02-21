Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις κλέβει και καρφώνει ανάποδα!
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε ένα φοβερό στιγμιότυπο στην αναμέτρηση, καθώς έκλεψε και στη συνέχεια κάρφωσε ανάποδα στον αιφνιδιασμό.
Τρομερό show από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο τρίτο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με τον Αμερικανό να προσφέρει ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» έδειξε την κλάση του στην ίδια φάση, πραγματοποιώντας κλέψιμο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και στη συνέχεια, πετυχαίνοντας ανάποδο κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI
