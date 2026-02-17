Ο Χάρης Γιαννόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο και... έκανε έξω φρενών τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς έξω από τα ρούχα του.

Ο προπονητής του Άρη βγήκε... έξω από τα ρούχα του όταν είδε τον Χάρη Γιαννόπουλο να ευστοχεί σε τρίποντο στην 1η περίοδο.

Συγκεκριμένα έγινε έξαλλος από την άμυνα της ομάδας του στη συγκεκριμένη φάση με αποτέλεσμα να φωνάξει έξαλλος προς τους παίκτες.

Αμέσως κάλεσε τάιμ άουτ καθώς στα μέσα του δεκαλέπτου είδε την ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ με 8 πόντους.