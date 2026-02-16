Hoopfellas: «Έκπληξη στο Κύπελλο; Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να την κάνουν!» 

Ο Hoopfellas και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησαν για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Gazz Floor by Novibet.

To Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προ των πυλών, με τους Hoopfellas και Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζουν τις ιδιαιτερότητες του θεσμού στο Gazz Floor by Novibet.

«Κύπελλο σημαίνει έκπληξη», είπε αρχικά ο Hoopfellas και συμπλήρωσε πως «Η ΑΕΚ είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι και σε δεύτερη φάση ο ΠΑΟΚ που έχει παιδιά που σε μια βραδιά μπορούν να βρουν σκορ. Αυτές οι δύο ομάδες μπορούν να κάνουν την έκπληξη».

Από πλευράς του ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέφερε ότι «Στο Κύπελλο υπάρχει ιδιαίτερη πίεση και δεν είναι καθόλου εύκολο άμα κάτι δεν πάει καλά. Στον τελικό όποιος και να κερδίσει από τους δύο, λέει ο χαμένος πως «είναι ο μικρότερος τίτλος». Αν χάσεις όμως από κάποιον άλλον, υπάρχει θέμα».