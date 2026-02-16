Hoopfellas: «Έκπληξη στο Κύπελλο; Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να την κάνουν!»
To Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προ των πυλών, με τους Hoopfellas και Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζουν τις ιδιαιτερότητες του θεσμού στο Gazz Floor by Novibet.
«Κύπελλο σημαίνει έκπληξη», είπε αρχικά ο Hoopfellas και συμπλήρωσε πως «Η ΑΕΚ είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι και σε δεύτερη φάση ο ΠΑΟΚ που έχει παιδιά που σε μια βραδιά μπορούν να βρουν σκορ. Αυτές οι δύο ομάδες μπορούν να κάνουν την έκπληξη».
Από πλευράς του ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέφερε ότι «Στο Κύπελλο υπάρχει ιδιαίτερη πίεση και δεν είναι καθόλου εύκολο άμα κάτι δεν πάει καλά. Στον τελικό όποιος και να κερδίσει από τους δύο, λέει ο χαμένος πως «είναι ο μικρότερος τίτλος». Αν χάσεις όμως από κάποιον άλλον, υπάρχει θέμα».
Το σχετικό απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.