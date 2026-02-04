Την αποχώρησή του από το Μαρούσι ανακοίνωσε ο Θανάσης Σουφλιάς, μέσω ανάρτησής του στα social media, μετά από οκτώ μήνες παρουσίας.

Ο General Manager του Αμαρουσίου Θανάσης Σουφλιάς, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον σύλλογο των Βορείων Προαστίων.

Πιο συγκεκριμένα οκτώ μήνες μετά την έναρξη της συνεργασίας του με το Μαρούσι, αποχωρεί, στέλνοντας μήνυμα στον κόσμο και ευχαριστώντας τη διοίκηση και τους οπαδούς της ομάδας για τη στήριξη που του έδειξαν.

Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου προέρχεται από ήττα κόντρα στον Πανιώνιο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι με τον Προμηθέα (04/02, 19:45), με «φόντο» την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Θανάσης Σουφλιάς:

«Θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους του μπάσκετ και την οικογένεια του Αμαρουσίου για την ολοκλήρωση της θητείας μου ως General Manager της ΚΑΕ.

Στην επαγγελματική μου πορεία, έμαθα να πορεύομαι με γνώμονα μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και αξίες.

Φεύγω με τη συνείδησή μου ήσυχη ότι υπηρέτησα τον σύλλογο με απόλυτο σεβασμό. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη διοίκηση, τους συνεργάτες μου, τους αθλητές και φυσικά τον κόσμο του Αμαρουσίου για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους.

Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της.»