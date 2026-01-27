Η ΚΑΕ Ηρακλής μέσω ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Απόλυτο σοκ έχει προκαλέσει το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, έπειτα από σύγκρουση του mini bus που επέβαιναν με φορτηγό.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης στα social media, η ΚΑΕ Ηρακλής, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους γονείς και τους οικείους των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».