Ιτούνας ενόψει Άρη: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε»

Στα στοιχεία που θα δώσει τη νίκη στο Περιστέρι κόντρα στον Άρη, αναφέρθηκε ο Τζον Ιτούνας σε σχετικές δηλώσεις του.

Ο Άρης θα φιλοξενήσει το Περιστέρι (17/01, 16:00), στο «Αλεξάνδρειο», για τα Play - In του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο νικητής της αναμέτρησης, θα πάρει το εισιτήριο για να βρεθεί στο Final 8 του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί από τις 17-21 Φεβρουαρίου στην Κρήτη.

Ο Τζον Ιτούνας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό που νιώθει για την ευκαιρία που διαθέτει η ομάδα του για να προκριθεί στο Κύπελλο, όπως και στα στοιχεία που θα τους δώσουν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζον Ιτούνας:

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξουμε κόντρα στον Άρη και κυρίως που έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε στην τελική φάση του κυπέλλου» δήλωσε ο Τζον Ιτούνας για την αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Και συμπλήρωσε: «Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Να παρουσιαστούμε δυνατοί στην άμυνα και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε».



