Το Περιστέρι υποδέχεται την Τετάρτη (28/1, 20:30, ΕΡΤ 2) τη Σαραγόσα και ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν δείχνει τον δρόμο της πρόκρισης στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Αντιμέτωπο με τη Σαραγόσα θα βρεθεί την Τετάρτη (28/1, 20:30, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι Betsson, για την 4η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέρουν καλά πως η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς με νίκη «σφραγίζουν» το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Μετά τη νίκη μας στο πρωτάθλημα με την Καρδίτσα, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο στο FIBA Europe Cup, όπως είναι η Σαραγόσα» δήλωσε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν για την αναμέτρηση με τους Ισπανούς.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, καθώς η πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα. Θα παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να δώσουμε μια σκληρή μάχη, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, ο Αμερικανός φόργουορντ του Περιστερίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας, επισημαίνοντας: «Η παρουσία των φιλάθλων μας είναι πάντα καθοριστική. Μας δίνουν ενέργεια και ώθηση κάθε φορά και ελπίζουμε να δούμε το γήπεδο γεμάτο, ώστε να φτάσουμε στη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης».

