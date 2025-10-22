Το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, στα γραφεία της ΕΟΚ θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση για τα ζευγάρια του Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι στην τελική φάση θα βρεθούν οι ομάδες που κατάλαβαν τις θέσεις 1-4 στη Stoiximan GBL μετά το τέλος του πρώτου γύρου και ότι η νικήτρια του UNICEF Trophy δεν θα έχει εξασφαλισμένη θέση στο Final 8.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η κλήρωση των ζευγαριών του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 12.30 στα γραφεία της ΕΟΚ, παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων.

Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην GBL Stoiximan μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.