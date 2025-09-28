Τρεις ακόμα ομάδες πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών τα οποία θα διεξαχθούν στις 7 Ιανουαρίου.

Τρία παιχνίδια περιλάμβανε το πρόγραμμα της Α' φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Α1.

Ο Αμύντας επικράτησε με 87-83 των Εσπερίδων και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας ολοκληρώσει ανατροπή στο ματς από -13 στα μέσα της 3ης περιόδου.

Εύκολο έργο είχε στο Επταπύργιο ο Παναθλητικός που κέρδισε άνετα με 88-52 την Ανόρθωση Βόλου, ενώ μεγάλη νίκη σημείωσε ο Πανσερραϊκός που κέρδισε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 80-74 και πήρε με τη σειρά του την πρόκριση.

Αποτελέσματα

Αμύντας-Εσπερίδες Καλλιθέας 87-83

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου 88-52

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 74-80

*Εκκρεμεί ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα – Νέα Ιωνία

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Αμύντας-Εσπερίδες Καλλιθέας 87-83

Διαιτητές: Κάρδαρης-Ουσταμπασίδης-Κονταξάκης

Δεκάλεπτα: 20-24, 39-48, 58-63, 87-83

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 17(1), Στούπα 8(2), Μαργώνη, Λαμπράκη 9, Καλομιτσίνη 18(3), Μπεχ 18, Μάγκλαρη, Μόρτεσεν 8, Νάτσκου 9(1).

Εσπερίδες Καλ. (Νανάκος): Ανταμς 26, Πιτς 21(4), Χλιαουτάκη, Τσιανάκη, Μπενέκη 2, Μυλωνάκη, Μάνου 12(4), Τουμπανιάρη, Ντιν 22(4).

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου 88-52

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Παπαγεωργίου Κ.-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 25-11, 47-25, 70-36, 88-52

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 15(3), Τζέιμς 22(2), Μάντζου 2, Ντιόπ, Κοφινά 9(3), Βίγκα 2, Γεροστεργίου 6, Βασιλείου, Αλεξανδρή 8, Γκέλντοφ 4, Σύρπα 5, Μόρις 15.

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκη): Τρούλη 3(1), Σουλτάνη 6, Κοτζαϊτση 2, Μπασδέκη 2, Φωνιαδάκη 2, Μπάντομα 3, Σιουμουρέκη 6(2), Σάμαντα 5(1), Κουτσουνούρη 1, Γκανάτσιου 2, Σμιθ 11(1), Ταντουρόφσκα 9(3).

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 74-80

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Παπαγερίδης-Λυγούρας

Δεκάλεπτα: 25-22, 41-50, 53-66, 74-80

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού 1, Γουίλιαμς 20(2), Γιαννούδη, Ράτζα 5(1), Μάμπρεϊ 17(3), Παπαϊωάννου 2, Γκρέισον 14, Ζορμπαλά 9(1), Μπάντου 4(1).

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 19(1), Αλεξιά 4, Δούρβα 5(1), Τσινασλανίδου 2, Πιπλς 10, Κουόρντε 5(1), Μουρ 19(3), Ρόνσιεκ 16(4).

Τετάρτη 07/01/2026 – Προημιτελικά

Αθηναϊκός – Ολυμπιακός

Παναθλητικός – Πανσερραϊκός

Νικητής ΠΑΣ Γιάννινα–Νέα Ιωνία – Παναθηναϊκός

Αμύντας – Πρωτέας Βούλας