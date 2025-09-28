Κύπελλο Γυναικών: Αμύντας, Παναθλητικός και Πανσερραϊκός προκρίθηκαν στα προημιτελικά
Τρία παιχνίδια περιλάμβανε το πρόγραμμα της Α' φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Α1.
Ο Αμύντας επικράτησε με 87-83 των Εσπερίδων και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας ολοκληρώσει ανατροπή στο ματς από -13 στα μέσα της 3ης περιόδου.
Εύκολο έργο είχε στο Επταπύργιο ο Παναθλητικός που κέρδισε άνετα με 88-52 την Ανόρθωση Βόλου, ενώ μεγάλη νίκη σημείωσε ο Πανσερραϊκός που κέρδισε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 80-74 και πήρε με τη σειρά του την πρόκριση.
Αποτελέσματα
Αμύντας-Εσπερίδες Καλλιθέας 87-83
Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου 88-52
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 74-80
*Εκκρεμεί ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα – Νέα Ιωνία
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Αμύντας-Εσπερίδες Καλλιθέας 87-83
Διαιτητές: Κάρδαρης-Ουσταμπασίδης-Κονταξάκης
Δεκάλεπτα: 20-24, 39-48, 58-63, 87-83
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 17(1), Στούπα 8(2), Μαργώνη, Λαμπράκη 9, Καλομιτσίνη 18(3), Μπεχ 18, Μάγκλαρη, Μόρτεσεν 8, Νάτσκου 9(1).
Εσπερίδες Καλ. (Νανάκος): Ανταμς 26, Πιτς 21(4), Χλιαουτάκη, Τσιανάκη, Μπενέκη 2, Μυλωνάκη, Μάνου 12(4), Τουμπανιάρη, Ντιν 22(4).
Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου 88-52
Διαιτητές: Κατωτικίδης-Παπαγεωργίου Κ.-Κλεπουσνιώτου
Δεκάλεπτα: 25-11, 47-25, 70-36, 88-52
Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 15(3), Τζέιμς 22(2), Μάντζου 2, Ντιόπ, Κοφινά 9(3), Βίγκα 2, Γεροστεργίου 6, Βασιλείου, Αλεξανδρή 8, Γκέλντοφ 4, Σύρπα 5, Μόρις 15.
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκη): Τρούλη 3(1), Σουλτάνη 6, Κοτζαϊτση 2, Μπασδέκη 2, Φωνιαδάκη 2, Μπάντομα 3, Σιουμουρέκη 6(2), Σάμαντα 5(1), Κουτσουνούρη 1, Γκανάτσιου 2, Σμιθ 11(1), Ταντουρόφσκα 9(3).
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 74-80
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Παπαγερίδης-Λυγούρας
Δεκάλεπτα: 25-22, 41-50, 53-66, 74-80
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού 1, Γουίλιαμς 20(2), Γιαννούδη, Ράτζα 5(1), Μάμπρεϊ 17(3), Παπαϊωάννου 2, Γκρέισον 14, Ζορμπαλά 9(1), Μπάντου 4(1).
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 19(1), Αλεξιά 4, Δούρβα 5(1), Τσινασλανίδου 2, Πιπλς 10, Κουόρντε 5(1), Μουρ 19(3), Ρόνσιεκ 16(4).
Τετάρτη 07/01/2026 – Προημιτελικά
Αθηναϊκός – Ολυμπιακός
Παναθλητικός – Πανσερραϊκός
Νικητής ΠΑΣ Γιάννινα–Νέα Ιωνία – Παναθηναϊκός
Αμύντας – Πρωτέας Βούλας
