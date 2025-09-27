Κύπελλο Ανδρών: Η Ελευθερούπολη και η Νίκη Βόλου προκρίθηκαν στο Final Four του UNICEF Trophy
Δράση το Σάββατο με τρεις αγώνες για την 3η αγωνιστική της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών. Η Ελευθερούπολη έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 του UNICEF Trophy νικώντας με 92-73 την Δάφνη.
Στη συνέχεια, η Νίκη Βόλου πέρασε με 87-84 από την Βούλα απέναντι στον Πρωτέα και έκλεισε το δεύτερο εισιτήριο. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε τελευταίος, η Δόξα Λευκάδας επιβλήθηκε 70-68 των Σοφάδων. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με την αναμέτρηση ΑΓΕ Χαλκίδας-Κόροιβος Αμαλιάδας (19:00).
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις
Ελευθερούπολη-Δάφνη 92-73
Δεκάλεπτα: 25-19, 33-38, 61-56, 92-73
Ελευθερούπολη (Σίσκος): Μουλλάκης 2, Μουτίδης 4, Ναούμης 5 (1), Ιωαννίδης, Μπολδόγλου 11, Ντίνος 9 (3), Γοργόνης 33 (5), Τσουκ-Αργυριάδης 3, Τσέλλος 13 (4), Γουίνφιλντ 11 (1)
Ολο(Παρασκευόπουλος): Ρεγκούτας, Τζιβελέκας 9, Δημητρακόπουλος 12, Τοπάλι 2, Φρίμαν-Ετζιάκα 2, Φιλιππάκος 22, Γιαννίκος 9 (2), Ντράσκοβιτς 17 (4)
Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 84-87
Δεκάλεπτα: 19-24, 38-49, 58-69, 84-87
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 9 (1), Μιλεντίγεβιτς 14 (4), Ρις 29, Κόης 7, Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 2, Μπέλη 5, Κουρτίδης 9 (1), Βουλγαρόπουλος 1
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 12 (2), Τζόνσον 21 (2), Μπαλόπουλος 7 (2), Γιαννούτσος, Φιλοξενίδης 1, Δήμος 5, Καραγεωργίου 11 (1), Σπυρόπουλος 6, Βλαχογιάννης, Μπακέας, Νίκολης 13 (2), Τσουμάνης 11 (1)
Δόξα Λευκάδας-Σοφάδες 70-68
Δεκάλεπτα: 17-16, 32-30, 51-45, 70-68
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Άλεν 12, Ρόμπινσον 12, Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 8 (1), Τζόλος 7 (1), Κιούσης 13 (1), Σταυρακούκας 8 (2), Φύτρος 9 (1), Βισνιέφσκι 1
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 12 (1), Τουλούπης, Πασαγιάννης 8 (2), Σκρίνσκι 9, Πούντος, Επαμεινώνδας 14 (2), Ζευγαράς, Ευσταθιάδης 11 (1), Μπουντούρης 3 (1), Χατζής 4, Καμπερίδης 7
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 84-87
Δόξα Λευκάδας-Σοφάδες 70-68
Ελευθερούπολη-Δάφνη 92-73
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
19:00 ΑΓΕ Χαλκίδας-Κόροιβος Αμαλιάδας
