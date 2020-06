Τζεντίλε: Ψάχνει την επόμενη ομάδα του (pic)

Η φυγή του Τζεντίλε ήταν δεδομένη, όπως είχε παραδεχτεί ο πρόεδρος της Τρέντο, Λουίτζι Λόνγκι, εξηγώντας πως ο πρώην παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο και του Παναθηναϊκού θέλει να επιστρέψει στο top επίπεδο.

Ο Τζεντίλε μετρούσε 15.1 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ μ.ό. στην ιταλική λίγκα πριν από την οριστική διακοπή λόγω κορονοϊού.

Alessandro Gentile and Aquila Basket Trento have an agreement in place to part ways, a source told @Sportando.

The news will be official early in July.

Gentile had one year left on his deal with Trento but he won’t remain also considering Dolomiti Energia will not play Cups

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 21, 2020