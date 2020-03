Gazzetta dello Sport: «Οριστική διακοπή στο πρωτάθλημα δίχως στέψη πρωταθλητή!» (pic)

Η Ιταλία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω κορονοϊού, αφού αποτελεί τη χώρα με τους περισσότερους νεκρούς παγκοσμίως.

Αυτό δεν γίνεται να μην επηρεάσει τον αθλητισμό και φαίνεται πως στο μπάσκετ έχουν πάρει τις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με την Gazzeta dello Sport η λίγκα έχει αποφασίσει την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.

Μάλιστα αυτό θα γίνει χωρίς την ανάδειξη πρωταθλητή.

Serie A will be canceled according to La Gazzetta dello Sport.

There WON’T be any team crowned as champion

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 28, 2020