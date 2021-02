Μόνο τυχαίο δεν είναι πως τα περισσότερα highlights που ανεβαίνουν στο twitter της G-League έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο: Αλεξέι Ποκουσέφκι! Ο «Πόκου» αγωνίστηκε για 28 λεπτά στη νέα νίκη των Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, αυτή τη φορά απέναντι στους Αϊόβα Γουλβς (128-122), στη «φούσκα» της G-League, η οποία διεξάγεται στο Ορλάντο. Ο Σέρβος φόργουορντ έχασε το double double για ένα ριμπάουντ, έχοντας 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη και μία τάπα.

Το πρόβλημα που καλείται να λύσει ο «Πόκου» είναι αυτό της ευστοχίας, αφού και σε αυτό το ματς είχε 5/13 σουτ (3/7 τρίποντα). Ανάμεσα στις φάσεις που δημιούργησε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού ήταν και μία απίθανη ασίστ χωρίς να βλέπει!

The connection between these two @aleksejpokusevs #MosesBrown pic.twitter.com/g5uiNt7VTK

— OKC BLUE (@okcblue) February 22, 2021