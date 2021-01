G-League: Επίσημη η επιστροφή του Λιν!

Ο Τζέρεμι Λιν απέχει ένα βήμα από την επιστροφή στο ΝΒΑ! Οι Σάντα Κρουζ Ουόριορς ανακοίνωσαν την αναμενόμενη απόκτηση του Τζέρεμι Λιν για τη «φούσκα» στο Ορλάντο. Εκεί που θα διεξαχθεί όλη η σεζόν της G-League. Το γεγονός ότι ο Λιν θα αγωνιστεί στην αναπτυξιακή λίγκα σημαίνει πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μπορούν να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν.

Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση της ομάδας του Στεφ Κάρι, αλλά δεν τα κατάφεραν λόγω της γραφειοκρατίας που απαιτούνταν για τη μετακίνησή του από την Κίνα.

The Santa Cruz Warriors have added Jeremy Lin to the 2020-21 roster #SeaDubs

Welcome @JLin7! pic.twitter.com/6kQofD1ud8

