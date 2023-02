Σύντομο ήταν το νέο πέρασμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ από την G-League και τους Τέξας Λέντζεντς καθώς αποτέλεσε και επίσημα παρελθόν.

Επιστροφή στην Euroleague για τον Ντόρσεϊ ή θα προσπαθήσει να βρει μια ακόμα ευκαιρία στο ΝΒΑ;

Το σίγουρο είναι ότι ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού και των Ντάλας Μάβερικς αποτέλεσε παρελθόν από την θυγατρική ομάδα των Μαβς στην G-League.

Οι Τέξας Λέντζεντς ανακοίνωσαν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, ο οποίος έχει την επιλογή να επιστρέψει στην Euroleague.

Αρκεί να γίνει έως και την 1η Μαρτίου, όταν είναι και το deadline για τις ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης προκειμένου να ενισχυθούν ενόψει της τελικής ευθείας!

Ο Ντόρσεϊ αγωνίστηκε φέτος σε 17 ματς της G-League και είχε κατά μέσο όρο 24.4 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 2.8 λάθη, σουτάροντας με 46% στα δίποντα, 47% στα τρίποντα και 84% στις βολές.

Thank you, Tyler Time. Once a Legend, always a Legend. 🤝 @TDORSEY_1 pic.twitter.com/rRAm4MwYm8