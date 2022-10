Ο Κουίνσι Έισι μετά την περσινή σεζόν στον Ολυμπιακό, συνεχίζει ως player development coach στους Texas Legends.

Έμεινε στο μπάσκετ ο Κουίνσι Έισι μετά το πέρασμα από τη χώρα μας και τον Ολυμπιακό, αλλά όχι ως παίκτη. Ο πρώην NBAer τη νέα σεζόν θα είναι προπονητής ανάπτυξης παικτών στους Texas Legends, τη θυγατρική των Μάβερικς στη G-League.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Ράπτορς, Σανς, Κινγκς, Νικς, Μάβερικς και Νετς πριν έρθει στη χώρα μας για χάρη των Πειραιωτών. Στους ερυθρόλευκους έπαιξε σε 4 ματς στη Euroleague τη σεζόν που πέρασε και είχε 4.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 0.7 μπλοκ κατά μέσο όρο.

