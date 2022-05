Οι παίκτες του Ολυμπιακού χαλάρωσαν λίγο πριν τους ημιτελικούς της Βasket League με barbeque.

O Oλυμπιακός κοντράρεται με τον Προμηθέα την Δευτέρα 30 Μάη για τα ημιτελικά της Basket League. Οι παίκτες των Πειραιωτών είπαν να χαλαρώσουν λιγάκι από τις υποχρεώσεις τους και έψησαν. Διοργάνωσαν barbeque στο ΣΕΦ, έβγαλαν τις σούβλες, θέλοντας να περάσουν καλά λίγο πριν την μάχη τους με τους Πατρινούς. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ανέβασε ένα video στο instagram, όπου πρωταγωνιστεί ο Κουίνσι Έισι σε ρόλο ψήστη.

🍗🥩🍔Food tastes better when you eat with your family!



Family barbecue!



👨🏾‍🍳 @QuincyAcy #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/EnCWVAWILj