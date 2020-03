Τέλος για φέτος οι συλλογικές διοργανώσεις της FIBA Europe

Η εξάπλωση του κορονοϊού και η προστασία των πρωταγωνιστών υποχρέωσε την FIBA Europe να διακόψει τις φετινές διοργανώσεις της.

Η γυναικεία Euroleague, το γυναικείο Eurocup στο οποίο συμμετείχε κι ο Ολυμπιακό καθώς επίσης και το Europe Cup δεν θα ολοκληρωθούν όπως αποφάσισαν σε τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δ.Σ.

.@FIBA Europe confirms the suspension of @EuroLeagueWomen, @EuroCupWomen and the @FIBAEuropeCup until the end of the club season.https://t.co/wIUpkeLelq

— FIBA media (@FIBA_media) March 13, 2020