ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Τα Highlights
Τα Highlights της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπιλμπάο με 79-73 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup.
Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, με τον Δικέφαλο να επικρατεί της Μπιλμπάο με 79-73 και να πηγαίνει στην Ισπανία με σκοπό να υπερασπιστεί το +6.
Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν κομβικός για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου με 24 πόντους, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπριν Ταϊρί πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μπεν Μουρ είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Τα Highlights του ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73:
