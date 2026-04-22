Τα Highlights της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπιλμπάο με 79-73 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, με τον Δικέφαλο να επικρατεί της Μπιλμπάο με 79-73 και να πηγαίνει στην Ισπανία με σκοπό να υπερασπιστεί το +6.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν κομβικός για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου με 24 πόντους, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπριν Ταϊρί πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μπεν Μουρ είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

