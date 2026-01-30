Ο Κλίφορντ Ομορούγι πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο Κλίφορντ Ομορούγι πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του «δικεφάλου».

Ο Νιγηριανός σέντερ αφότου πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ενσωματώθηκε στο σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του που αναμένεται να γίνει την προσεχή Τετάρτη (04/05, 17:30) στο «Παλατάκι» κόντρα στη Σπόρτινγκ για το FIBA Europe Cup.

Μοναδικό πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς ο Πάτρικ Μπέβερλι, καθώς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο μηριαίο.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Με ένα νέο πρόσωπο, τον Clifford Omoruyi πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, που προετοιμάζεται πλέον για το επόμενο παιχνίδι του FIBA Europe Cup, απέναντι στη Sporting (Τετάρτη 4/2, 17:30).

Ο Νιγηριανός σέντερ που έφτασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πέρασε σήμερα το πρωί από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια τέθηκε στη διάθεση του Coach Γιούρι Ζντοβτς.

Πρόκειται για έναν πολύ ταλαντούχο και πολύ αθλητικό σέντερ, που διανύει μόλις την πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη και στο επαγγελματικό μπάσκετ και από σήμερα ξεκίνησαν τα ταχύρρυθμα μαθήματα από το προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, για να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό.

Η ομάδα έχει ρεπό το Σάββατο (και επανέρχεται σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων την Κυριακή) ωστόσο ο Ομορούγι θα ακολουθήσει και αύριο ειδικό πρόγραμμα με ατομική προπόνηση.

Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία ακολουθεί και ο Πάτρικ Μπέβερλι, λόγω του πρόσφατου τραυματισμού (στον δικέφαλο μηριαίο) στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Πανιώνιο».

