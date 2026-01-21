Η αναμέτρηση του Περιστερίου με τη Σαραγόσα βρίσκεται στον... αέρα, καθώς η οροφή του «Ανδρέας Παπανδρεόυ», στάζει νερά και υπάρχει ενδεχόμενο να αναβληθεί το ματς.

Η αναμέτρηση του Περιστερίου με τη Σαραγόσα, για την 4η αγωνιστική της δεύετερης φάσης του FIBA Europe cup, βρίσκεται στον... αέρα λόγο της έντονης βροχώπτωσης, καθώς στάζει νερά από την οροφή του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έχει πλήξει τη χώρα τις τελευταίες ώρες, η βροχή μπορεί να αποβεί μοιραία και να αναβάλλει την προγραμματισμένη αναμέτρηση. Παρόλα αυτά, η ποσότητα του νερού που στάζει στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», είναι πολύ μικρή και δεν είναι σίγουρο ακόμα για το αν όντως θα προκαλέσει την αναβολή του παιχνιδιού.

Οι σταγόνες είναι κυρίως εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ και λίγο μετά τις 20:30, θα παρθεί η απόφαση από τον κομισάριο για το αν θα πραγματοποιηθεί τελικά του τζάμπολ ή θα οριστεί νέα ημερομηνία.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περστερίου:

«Με απόφαση του κομισαρίου της FIBA λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε ο αποψινός (21/1) αγώνας του Περιστερίου Betsson με την Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup.

Η FIBA θα ορίσει νέα ημέρα και ώρα για την διεξαγωγή της αναμέτρησης.»