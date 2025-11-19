Ξανθόπουλος: «Πολύ σημαντικό ότι περάσαμε ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε συγχαρητήρια σε παίκτες, συνεργάτες και διοίκηση για την πρόκριση του Περιστερίου στη φάση των 16 του FIBA Europe Cup.

To Περιστέρι έκλεισε με θετικό τρόπο την πρώτη φάση του FIBA Europe Cup, με τους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης να επικρατούν e;ykola με 87-73 στην έδρα της Μπρνο και να εξασφαλίζουν το εισιτήριο για την φάση των 16.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βασίλης Ξανθόπουλος στάθηκε στην πρόκριση της ομάδας του, αλλά και στο δύσκολο ματς που ακολουθεί στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό.

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, τους συνεργάτες μου και τη διοίκηση για την πρόκριση. Είναι πολύ σημαντικό ότι περάσαμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων. Τώρα γυρίζουμε πίσω έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι για να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με τον Κολοσσό στη Ρόδο, προκειμένου να πάμε με όσο το δυνατόν καλύτερο ρεκόρ στη διακοπή του πρωταθλήματος», ήταν τα λόγια του.