Μπαλτσερόφσκι: Ασίστ αλά... Κούκοτς ο Πολωνός σέντερ
Από τον Πολωνό σέντερ μπορεί καποιος να περιμένει πόντους, ριμπάουντ και μπλοκ αλλά σε καμία περίπτωση μια τόσο ευφάνταστη ασίστ όπως αυτή που έδωσε στον Κέντρικ Πέρι κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ουνικάχα Μάλαγα με την τουρκική Μερσίν.
Ιδίως οι... παλαιότεροι θυμήθηκαν τον Τόνι Κούκοτς και μια μυθική ασίστ που είχε βγάλει την εποχή που αγωνιζόταν στην μεγάλη ομάδα των Σικάγο Μπουλς την δεκαετία του '90 και δη σε ένα παιχνίδι κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας τότε ήταν πολύ πιο μεγάλος αλλά η μεγάλη εικόνα της ασίστ ήταν ίδια.
Με τον ίδιο, σχεδόν τρόπο, αλλά χωρίς να χρειαστεί να σώσει την κατοχή της μπάλας, ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι θύμισε λίγο... τον Τόνι Κούκοτς από την ασίστ που είχε γίνει για πολλά χρόνια και σήμα εκπομπής του NBA.
Η ασίστ του Μπαλτσερόφσκι...
DIMER-OWSKI 🪄— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025
Aleksander Balcerowski turned into Toni Kukoc for a sec there 🤯#BasketballCL | @UnicajaCB pic.twitter.com/zlvP1gXGzd
...και η ασίστ του Κούκοτς
