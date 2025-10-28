Μουράτος: «Πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Μπρνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση»

Το Περιστέρι υποδέχεται την Μπρνο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, και ο Βασίλης Μουράτος στάθηκε στο διακύβευμα του αγώνα με τους Τσέχους.

Με την Μπρνο θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (29/10, 17:30, ΕΡΤ2) το Περιστέρι, για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι «κυανοκίτρινοι» μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό τους.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πρόκρισή μας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ξέρουμε τι διακυβεύεται κόντρα στην Μπρνο και γι’ αυτό θα πρέπει να μπούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό, να πιέσουμε στην άμυνα και να ελέγξουμε τον ρυθμό για να πάρουμε τη νίκη», υποστήριξε ο Βασίλης Μουράτος, αναφερόμενος στην αναμέτρηση με την Μπρνο.

«Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. H παρουσία του μας δίνει ενέργεια και ώθηση για να πετύχουμε τον στόχο μας και να φτάσουμε στην τρίτη νίκη στο FIBA Europe Cup», συμπλήρωσε ο γκαρντ των «κυανοκίτρινων».

Εισιτήρια με την Μπρνο

Στο μεταξύ, το Περιστέρι ενημέρωσε πως τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μπρνο (Τετάρτη 29/10, 17:30) διατίθενται μέσω της Ticketmaster και στα εκδοτήρια του Κλειστού Γυμναστηρίου «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, 121 31 Περιστέρι) την Τέταρτη 29/10 από τις 14:30 έως την έναρξη του αγώνα.