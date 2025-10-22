Το Περιστέρι έδειξε και στο γήπεδο τη διαφορά ποιότητας με την Κουταΐσι και επικράτησε άνετα με 102-67, κάνοντας το 2/2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup.

Δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2/2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε με 102-67 της Κουταΐσι και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής του ομίλου της διοργάνωσης. Ο Ξανθόπουλος έδωσε και την ευκαιρία στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου και στον 17χρονο Αλέξανδρο Θωμάκο. Ο πρώτος είχε 3 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος δεν μπόρεσε να συνδεθεί με το καλάθι, έχοντας 0/2 σουτ. Δύο ταλαντούχα παιδία για τους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης.

Από την πλευρά των νικητών ο Αμπερκρόμπι είχε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ, ο Φαν Τούμπεργκεν είχε 13 με 11 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Χάρις . Στον αντίποδα ο Μπόικιν ειχε 18 πόντους.

Περιστέρι - Κουταΐσι: Το ματς

Η ομάδα του Ξανθόπουλου έδειξε τη διαφορά ποιότητας από το ξεκίνημα και με τον Χάρις προηγήθηκε με 26-10, τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Γεωργιανοί δεν είχαν τις λύσεις για να μπορέσουν να απειλήσουν το Περιστέρι, το οποίο έκλεισε το ημίχρονο στο 49-27. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους γηπεδούχους να έχουν 28 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ οι φιλοξενούμενοι μέτρησαν 13 ριμπάουντ και μόλις δύο τελικές πάσες. Ο Φαν Τούμπεργκεν ειχε 13 πόντους με 7 ριμπάουντ στα πρώτα 20 λεπτά.

Το τρίποντο του Νίκολς στο 27' έκανε το 69-40, με την ομάδα από τη Γεωργία να μην μπορεί να ακολουθήσει στο σκορ το σύνολο του Ξανθόπουλου. Με το καλάθι του Κακλαμανάκη έγινε το 95-56, πέντε λεπτά για το τέλος, κάνοντας επίδειξη δύναμης.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67

Ο MVP... ήταν ο Φαν Τούμπεργκεν με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Αμπερκρόμπι με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και ο Χάρις που τελείωσε με 13 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Μπόικιν με 24 πόντους, αλλά δεν έφτανε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 29/38 δίποντα του Περιστερίου και οι 27 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε το Περιστέρι το ματς.

Peristeri BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ty Nichols * 19:51 13 5/12 41.7% 2/4 50% 3/8 37.5% 0/0 0% 0 3 3 6 1 1 2 0 22 16 1 Alvaro Cardenas Torre * 17:35 4 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 5 1 4 1 0 21 7 2 Jacob Van Tubbergen * 20:05 13 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 1/2 50% 3 8 11 2 3 1 0 0 23 22 4 Samuel Payne * 20:03 12 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 3 4 2 3 2 0 4 16 20 5 Tzon Ittounas 22:45 8 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 18 8 7 Vasilis Mouratos 17:48 6 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 2/4 50% 0 5 5 5 3 2 1 0 18 13 8 Alexandros Thomakos 04:37 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 -2 11 Riley Abercrombie 20:56 15 5/8 62.5% 3/5 60% 2/3 66.7% 3/6 50% 1 7 8 0 2 2 0 0 15 15 14 Dimitrios Kaklamanakis 16:53 12 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 4/6 66.7% 2 2 4 1 2 1 0 0 12 13 22 CJ Harris 17:50 12 4/6 66.7% 2/2 100% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 0 2 1 1 1 1 9 13 33 Vlado Jankovic * 14:41 4 2/3 66.7% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 3 0 0 0 2 25 12 77 Dimitrios Papageorgiou 06:56 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 Team/Coaches 0 2 2 0 0 TOTAL 200 102 39/62 62.9% 29/37 78.4% 10/25 40% 14/22 63.6% 8 40 48 27 20 17 5 7