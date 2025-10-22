Περιστέρι - Κουταΐσι 102-67: Τη... διέλυσε και έκανε το 2/2 στον όμιλο
Δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2/2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε με 102-67 της Κουταΐσι και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής του ομίλου της διοργάνωσης. Ο Ξανθόπουλος έδωσε και την ευκαιρία στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου και στον 17χρονο Αλέξανδρο Θωμάκο. Ο πρώτος είχε 3 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος δεν μπόρεσε να συνδεθεί με το καλάθι, έχοντας 0/2 σουτ. Δύο ταλαντούχα παιδία για τους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης.
Από την πλευρά των νικητών ο Αμπερκρόμπι είχε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ, ο Φαν Τούμπεργκεν είχε 13 με 11 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Χάρις . Στον αντίποδα ο Μπόικιν ειχε 18 πόντους.
Περιστέρι - Κουταΐσι: Το ματς
Η ομάδα του Ξανθόπουλου έδειξε τη διαφορά ποιότητας από το ξεκίνημα και με τον Χάρις προηγήθηκε με 26-10, τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Γεωργιανοί δεν είχαν τις λύσεις για να μπορέσουν να απειλήσουν το Περιστέρι, το οποίο έκλεισε το ημίχρονο στο 49-27. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους γηπεδούχους να έχουν 28 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ οι φιλοξενούμενοι μέτρησαν 13 ριμπάουντ και μόλις δύο τελικές πάσες. Ο Φαν Τούμπεργκεν ειχε 13 πόντους με 7 ριμπάουντ στα πρώτα 20 λεπτά.
Το τρίποντο του Νίκολς στο 27' έκανε το 69-40, με την ομάδα από τη Γεωργία να μην μπορεί να ακολουθήσει στο σκορ το σύνολο του Ξανθόπουλου. Με το καλάθι του Κακλαμανάκη έγινε το 95-56, πέντε λεπτά για το τέλος, κάνοντας επίδειξη δύναμης.
Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67
Ο MVP... ήταν ο Φαν Τούμπεργκεν με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Αμπερκρόμπι με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και ο Χάρις που τελείωσε με 13 πόντους.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Μπόικιν με 24 πόντους, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 29/38 δίποντα του Περιστερίου και οι 27 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε το Περιστέρι το ματς.
|Peristeri BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ty Nichols *
|19:51
|13
|5/12
|41.7%
|2/4
|50%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|6
|1
|1
|2
|0
|22
|16
|1
|Alvaro Cardenas Torre *
|17:35
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|5
|1
|4
|1
|0
|21
|7
|2
|Jacob Van Tubbergen *
|20:05
|13
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|8
|11
|2
|3
|1
|0
|0
|23
|22
|4
|Samuel Payne *
|20:03
|12
|5/5
|100%
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|2
|3
|2
|0
|4
|16
|20
|5
|Tzon Ittounas
|22:45
|8
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|18
|8
|7
|Vasilis Mouratos
|17:48
|6
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|5
|5
|5
|3
|2
|1
|0
|18
|13
|8
|Alexandros Thomakos
|04:37
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-4
|-2
|11
|Riley Abercrombie
|20:56
|15
|5/8
|62.5%
|3/5
|60%
|2/3
|66.7%
|3/6
|50%
|1
|7
|8
|0
|2
|2
|0
|0
|15
|15
|14
|Dimitrios Kaklamanakis
|16:53
|12
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|4/6
|66.7%
|2
|2
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|12
|13
|22
|CJ Harris
|17:50
|12
|4/6
|66.7%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|1
|1
|9
|13
|33
|Vlado Jankovic *
|14:41
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|3
|0
|0
|0
|2
|25
|12
|77
|Dimitrios Papageorgiou
|06:56
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|Team/Coaches
|0
|2
|2
|0
|0
|TOTAL
|200
|102
|39/62
|62.9%
|29/37
|78.4%
|10/25
|40%
|14/22
|63.6%
|8
|40
|48
|27
|20
|17
|5
|7
|BC Kutaisi 2010
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Bakar Berekashvili *
|26:58
|9
|3/8
|37.5%
|3/5
|60%
|0/3
|0%
|3/6
|50%
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|1
|0
|-22
|6
|1
|Dachi Kavtaradze
|15:31
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|4
|4
|1
|3
|0
|2
|0
|-14
|7
|2
|Detrek Browning *
|26:38
|11
|5/15
|33.3%
|4/9
|44.4%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|3
|3
|3
|2
|0
|-24
|9
|3
|Nikolozi Soselia
|25:42
|3
|1/6
|16.7%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|2
|0
|-14
|-1
|4
|Tyree Boykin *
|27:15
|18
|7/14
|50%
|3/5
|60%
|4/9
|44.4%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|-34
|10
|5
|Luka Alavidze *
|26:03
|10
|3/12
|25%
|3/10
|30%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|3
|4
|2
|0
|0
|-22
|4
|6
|Gera Tcheishvili
|14:24
|6
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-7
|4
|8
|Temo Dvalishvili
|10:14
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-3
|4
|16
|Nika Darbaidze *
|27:15
|4
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|1
|3
|2
|0
|0
|-35
|2
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|67
|25/68
|36.8%
|19/44
|43.2%
|6/24
|25%
|11/18
|61.1%
|7
|18
|25
|11
|21
|11
|7
|0
