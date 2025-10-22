Περιστέρι - Κουταΐσι 102-67: Τη... διέλυσε και έκανε το 2/2 στον όμιλο

Περιστέρι - Κουταΐσι 102-67: Τη... διέλυσε και έκανε το 2/2 στον όμιλο

Νίκος Καρφής
Nίκολς

Το Περιστέρι έδειξε και στο γήπεδο τη διαφορά ποιότητας με την Κουταΐσι και επικράτησε άνετα με 102-67, κάνοντας το 2/2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup.

Δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2/2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε με 102-67 της Κουταΐσι και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής του ομίλου της διοργάνωσης. Ο Ξανθόπουλος έδωσε και την ευκαιρία στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου και στον 17χρονο Αλέξανδρο Θωμάκο. Ο πρώτος είχε 3 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος δεν μπόρεσε να συνδεθεί με το καλάθι, έχοντας 0/2 σουτ. Δύο ταλαντούχα παιδία για τους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης.

Από την πλευρά των νικητών ο Αμπερκρόμπι είχε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ, ο Φαν Τούμπεργκεν είχε 13 με 11 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Χάρις . Στον αντίποδα ο Μπόικιν ειχε 18 πόντους.

Περιστέρι - Κουταΐσι: Το ματς

Η ομάδα του Ξανθόπουλου έδειξε τη διαφορά ποιότητας από το ξεκίνημα και με τον Χάρις προηγήθηκε με 26-10, τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Γεωργιανοί δεν είχαν τις λύσεις για να μπορέσουν να απειλήσουν το Περιστέρι, το οποίο έκλεισε το ημίχρονο στο 49-27. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους γηπεδούχους να έχουν 28 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ οι φιλοξενούμενοι μέτρησαν 13 ριμπάουντ και μόλις δύο τελικές πάσες. Ο Φαν Τούμπεργκεν ειχε 13 πόντους με 7 ριμπάουντ στα πρώτα 20 λεπτά.

Το τρίποντο του Νίκολς στο 27' έκανε το 69-40, με την ομάδα από τη Γεωργία να μην μπορεί να ακολουθήσει στο σκορ το σύνολο του Ξανθόπουλου. Με το καλάθι του Κακλαμανάκη έγινε το 95-56, πέντε λεπτά για το τέλος, κάνοντας επίδειξη δύναμης.

 

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67

Ο MVP... ήταν ο Φαν Τούμπεργκεν με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... ο Αμπερκρόμπι με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και ο Χάρις που τελείωσε με 13 πόντους.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Μπόικιν με 24 πόντους, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 29/38 δίποντα του Περιστερίου και οι 27 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε το Περιστέρι το ματς.

Peristeri BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *19:51135/1241.7%2/450%3/837.5%0/00%033611202216
1Alvaro Cardenas Torre *17:3542/450%2/366.7%0/10%0/00%03351410217
2Jacob Van Tubbergen *20:05136/875%6/875%0/00%1/250%3811231002322
4Samuel Payne *20:03125/5100%5/5100%0/00%2/2100%134232041620
5Tzon Ittounas22:4583/560%1/1100%2/450%0/00%12311200188
7Vasilis Mouratos17:4862/2100%2/2100%0/00%2/450%055532101813
8Alexandros Thomakos04:3700/20%0/00%0/20%0/00%00001000-4-2
11Riley Abercrombie20:56155/862.5%3/560%2/366.7%3/650%178022001515
14Dimitrios Kaklamanakis16:53124/580%4/580%0/00%4/666.7%224121001213
22CJ Harris17:50124/666.7%2/2100%2/450%2/2100%00021111913
33Vlado Jankovic *14:4142/366.7%2/2100%0/10%0/00%044300022512
77Dimitrios Papageorgiou06:5631/250%0/00%1/250%0/00%0110210002
Team/Coaches02200
TOTAL20010239/6262.9%29/3778.4%10/2540%14/2263.6%8404827201757
BC Kutaisi 2010FG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Bakar Berekashvili *26:5893/837.5%3/560%0/30%3/650%04402010-226
1Dachi Kavtaradze15:3142/450%2/450%0/00%0/20%04413020-147
2Detrek Browning *26:38115/1533.3%4/944.4%1/616.7%0/00%24633320-249
3Nikolozi Soselia25:4231/616.7%1/520%0/10%1/250%01113220-14-1
4Tyree Boykin *27:15187/1450%3/560%4/944.4%0/00%00011200-3410
5Luka Alavidze *26:03103/1225%3/1030%0/20%4/4100%02234200-224
6Gera Tcheishvili14:2462/450%1/1100%1/333.3%1/250%01101000-74
8Temo Dvalishvili10:1420/00%0/00%0/00%2/2100%01111000-34
16Nika Darbaidze *27:1542/540%2/540%0/00%0/00%20213200-352
Team/Coaches31400
TOTAL2006725/6836.8%19/4443.2%6/2425%11/1861.1%7182511211170
@Photo credits: eurokinissi
     

