Ο ΠΑΟΚ έκανε μία ανεπανάληπτη ανατροπή και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup, με παίκτες και κόσμο να γίνονται ένα... κουβάρι.

Η Σολέ είχε επικρατήσει με έναν πόντο στη Θεσσαλονίκη και έφτασε μία ανάσα από το να προκριθεί στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Ωστόσο ένα σουτ του Φρανκ Μπάρτλεϊ στην κανονική διάρκεια και στη συνέχεια ένα εξίσου σημαντικό από τον Τζέικομπ Γκράντισον έφεραν την πρόκριση στον ΠΑΟΚ.

Με τους παίκτες του Μάσιμο Καντσελιέρι να τρέχουν απευθείας στη γωνιά του γηπέδου, όπου και υπήρχαν οι φίλοι της ομάδας. Οι πανηγυρισμοί είχαν ήδη ξεκινήσει, αφού ομάδα και κόσμος έγιναν... ένα.

Έχοντας πλέον στο μυαλό τους τελικούς του FIBA Europe Cup, απέναντι στην Μπιλμπάο, με τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 29 χρόνια.

PAOK WILL COMPETE FOR A EUROPEAN TROPHY FOR THE FIRST TIME SINCE 1996 ⚫⚪#FIBAEUROPECUP pic.twitter.com/Xfn8772xMS