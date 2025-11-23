Μυστακίδης – ΠΑΟΚ: Ξανά στο τραπέζι η συμφωνία μετά το τεταμένο διήμερο!

Η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ ΚΑΕ ΠΑΟΚ και πλευράς Μυστακίδη επανέφερε την επικοινωνία και άνοιξε εκ νέου τον δρόμο για τη μεταβίβαση.

Η ένταση του προηγούμενου διημέρου φαίνεται πως σταδιακά υποχωρεί, με την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών να μπαίνει ξανά σε τροχιά διαλόγου. Οι ανταλλαγές επιστολών μεταξύ ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ALPHA SPORTS GROUP δημιούργησαν ένα σκληρό δημόσιο πλαίσιο, ωστόσο οι σημερινές κινήσεις δείχνουν μια προσπάθεια αποκατάστασης της επικοινωνίας και επανεκκίνησης της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από νέα επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη ζήτησε συγκεκριμένα έγγραφα, απαραίτητα –όπως τόνισαν– για να συνεχιστεί ο έλεγχος και να προχωρήσει η διαδικασία μεταβίβασης. Τα έγγραφα αυτά στάλθηκαν άμεσα από την ΚΑΕ, με στόχο να αποκατασταθεί το κλίμα συνεννόησης που είχε διαταραχθεί.

Η κίνηση αυτή οδήγησε και στην απόφαση για αναβολή της αυριανής (Δευτέρα) συνέντευξης Τύπου του Θανάση Χατζόπουλου. Η συγκεκριμένη αναβολή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις, χωρίς το βάρος δημόσιων τοποθετήσεων που μπορεί να προκαλούσαν νέα ένταση.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εξέλιξη θεωρείται θετική. Μετά τη δημόσια αντιπαράθεση, οι δύο πλευρές φαίνεται να επαναφέρουν το δίαυλο επικοινωνίας και να αναζητούν κοινό έδαφος για να συνεχιστεί μια διαδικασία που, μόλις λίγες ημέρες πριν, έδειχνε να βρίσκεται στον «αέρα». Το επόμενο 48ωρο αναμένεται κρίσιμο για να φανεί αν η μεταβίβαση θα επιστρέψει στη βάση της αρχικής συμφωνίας ή αν οι διαπραγματεύσεις θα παραμείνουν σε οριακή ισορροπία