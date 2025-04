Ο Σαβάρ Ρέινολντς του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης του μήνα στο FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές του, την Τετάρτη (2/4, 21:00) με αντίπαλο τη Σολέ όπου βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup.

Ένας από τους παίκτες του Μάσιμο Καντσελιέρι, αναδείχθηκε σε MVP της διοργάνωσης για τον μήνα του Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαβάρ Ρέινολντς, διακρίθηκε για την εξαιρετική του παρουσία μέσα στις περασμένες εβδομάδες, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 18,7 πόντους με 6 ασίστ.

Shavar Reynolds has been shooting 61% from three & 53% from the floor during March for @PAOKbasketball in the #FIBAEuropeCup Playoffs. 🔥 pic.twitter.com/byDPmh8tzB