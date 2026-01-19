Παναθηναϊκός: Εκπροσωπήθηκε στο Λονδίνο για το NBA London Game 2026

Γιώργος Κούβαρης
David Dow/NBAE via Getty Images
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Αθανασίου, εκπροσώπησε τους «πράσινους» στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιήθηκε το NBA London Game 2026 ανάμεσα στους Γκρίζλις και τους Μάτζικ.

Το Λονδίνο φιλοξένησε φέτος τους Ορλάντο Μάτζικ και τους Μέμφις Γκρίζλις, στο πλαίσιο του NBA London Game 2026, εκεί όπου βρέθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Αθανασίου.

Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, χωρίς η παρουσία τους εκεί να σχετίζεται με τις διεργασίες που αφορούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την επικείμενη διεξαγωγή του NBA Europe.

Εξάλλου, ο Παναθηναϊκός έχει υπογράψει δεκαετές συμβόλαιο με την EuroLeague, και συνεχίζει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

