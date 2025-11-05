Πανιώνιος: Ρήξη χιαστού για τον Μιχάλη Λούντζη, χειρουργείται άμεσα!
Η εντός έδρας ήττα του Πανιωνίου από την Τρέντο, για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup, ήταν η μικρότερη ζημιά για τον «Ιστορικό», καθώς ο τραυματισμός του Μιχάλη Λούντζη αποδείχθηκε τελικά σοβαρός.
Η ιατρική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο γκαρντ του Πανιώνιου έδειξε δυσάρεστα νέα, δηλαδή ρήξη χιαστού, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση αποκατάστασης. Eίναι η δεύτερη φορά που παθαίνει ρήξη χιαστού στο ίδιο πόδι, αφού την πρώτη φορά είχε σταθεί άτυχος όταν αγωνιζόταν στο Λάυριο.
Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρόνος αποθεραπείας για την επιστροφή του αθλητή στην αγωνιστική δράση εκτιμάται σε διάστημα από έξι έως οκτώ μήνες.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος
«Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού. Ο αθλητής θα χειρουργηθεί άμεσα. Ευχόμαστε στον Μιχάλη να είναι σιδερένιος και σύντομα να βρίσκεται στα γήπεδα».
