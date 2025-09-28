Σρέντερ σε Αταμάν: «Ακούγεσαι σαν να πονάς, ευτυχώς που ποτέ δεν θα γίνεις προπονητής μου»!

Ο Ντένις Σρέντερ απάντησε στον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος σχολίασε τον χαρακτήρα του Γερμανού γκαρντ, εξηγώντας ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας ήταν εκείνος που ξεκίνησε αυτή την κόντρα!

Ο Εργκίν Αταμάν, στο περιθώριο της Media Day του Παναθηναϊκού, ρωτήθηκε για τα σχόλια που έκανε για εκείνον ο Ντένις Σρέντερ, όταν ειρωνεύτηκε τον Τούρκο κόουτς για την ανάδειξή του σε κορυφαίο προπονητή του EuroBasket 2025.

«Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη από εμένα. Όταν υπογράφω έναν παίκτη, πρώτα κοιτάω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Αταμάν για τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας, αφήνοντας αιχμές για τον χαρακτήρα του και το γεγονός ότι κάθε χρόνο αγωνίζεται σε διαφορετική ομάδα στο ΝΒΑ, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς πέρασε στην αντεπίθεση, σημειώνοντας ότι ο Αταμάν ήταν εκείνος που ξεκίνησε την κόντρα.

«Ευτυχώς που ποτέ δεν θα γίνεις προπονητής μου. Δεν ήμουν εγώ που ξεκίνησε αυτόν τον καβγά… Εσύ τον ξεκίνησες, μιλούσες για εμάς. Αν θες να λες ανοησίες, θα έπρεπε να τις υποστηρίξεις. Αλλά δεν το έκανες! Συγγνώμη, κόουτς!», σημείωσε στο πρώτο του story ο Σρέντερ.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ακούγεσαι σαν να πονάς… αλλά δεν θα σου δώσω τίποτα άλλο πέρα από αγάπη. Θα είμαι απλώς ο εαυτός μου. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ήδη πώς είμαι».