Σλούκας: «Να λες "θα δώσω όλη μου τη ψυχή" και θα γίνει!»

Η Εθνική Ανδρών ανέβηκε ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, επιστρέφοντας από τη Ρίγα με το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την πλευρά του, ο Κώστας Σλούκας ήταν από εκείνους που πίστεψαν ότι η ελληνική ομάδα μπορούσε να πετύχει κάτι σπουδαίο στο τουρνουά.

Η ΕΟΚ δημοσίευσε βίντεο από τα αποδυτήρια της Εθνικής, όπου ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού εκφράζει την πίστη του για κάτι μεγάλο, κάτι που τελικά έγινε, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να κατακτά την τρίτη θέση.

«Φίλε, άμα είσαι θετικός και δώσεις όλο σου το είναι, κάτι γίνεται. Εγώ το πιστεύω. Αλλά να είσαι focused και να πεις: "Θα δώσω όλη μου την ψυχή" και θα γίνει. Θα γίνει. Μπορεί να μη γίνει όπως το σκέφτεσαι, αλλά θα γίνει, φίλε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει».