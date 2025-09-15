Θριαμβευτική επιστροφή στη Γερμανία για τους πρωταθλητές του EuroBasket 2025, καθώς έφεραν μαζί τους και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τους εορτασμούς.

Οι Γερμανοί γύρισαν στην πατρίδα τους φέρνοντας μαζί το βαρύτιμο τρόπαιο του EuroBasket 2025, το οποίο συνοδεύει πλέον το Παγκόσμιο που είχαν κατακτήσει το 2023 στις Φιλιππίνες, νικώντας τη Σερβία με 83-77.

Υπενθύμισαν σε όλους ότι, εκτός από πρωταθλητές Ευρώπης, είναι και εν ενεργεία παγκόσμιοι πρωταθλητές, καθώς κατά την άφιξή τους για τους απαραίτητους εορτασμούς με τους φιλάθλους τους αποφάσισαν να φέρουν και τα δύο τρόπαια, εκείνο του EuroBasket 2025 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Να υπενθυμίσουμε ότι η κατάκτηση αυτή απέφερε και γενναία μπόνους για τους παίκτες της. Όπως αποκάλυψε η BILD, κάθε διεθνής θα εισπράξει περίπου 30.000 ευρώ για το χρυσό μετάλλιο.