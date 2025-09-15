Γερμανία: Οι διεθνείς έφτασαν με τo τρόπαιο του EuroBasket και του Παγκοσμίου στη Φρανκφούρτη
Οι Γερμανοί γύρισαν στην πατρίδα τους φέρνοντας μαζί το βαρύτιμο τρόπαιο του EuroBasket 2025, το οποίο συνοδεύει πλέον το Παγκόσμιο που είχαν κατακτήσει το 2023 στις Φιλιππίνες, νικώντας τη Σερβία με 83-77.
Υπενθύμισαν σε όλους ότι, εκτός από πρωταθλητές Ευρώπης, είναι και εν ενεργεία παγκόσμιοι πρωταθλητές, καθώς κατά την άφιξή τους για τους απαραίτητους εορτασμούς με τους φιλάθλους τους αποφάσισαν να φέρουν και τα δύο τρόπαια, εκείνο του EuroBasket 2025 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.
Να υπενθυμίσουμε ότι η κατάκτηση αυτή απέφερε και γενναία μπόνους για τους παίκτες της. Όπως αποκάλυψε η BILD, κάθε διεθνής θα εισπράξει περίπου 30.000 ευρώ για το χρυσό μετάλλιο.
