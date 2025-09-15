Ο Αντώνης Καλκαβούρας «βαθμολογεί» την προσπάθεια των διεθνών και του ομοσπονδιακού τεχνικού, οι οποίοι ξαναέβαλαν την Εθνική ομάδα στην ελίτ της Ευρώπης μετά την 4η θέση στο 42ο Eurobasket.

Η επιστροφή της Εθνικής ομάδας στο βάθρο του Eurobasket μετά από 16 χρόνια και η κατάκτηση του 6ου μεταλλίου στην διοργάνωση (χάλκινο), ήταν σύμφωνα με τον υπογράφοντα, η υπέρβαση της… υπέρβασης, την υπέρβαση, ω υπέρβαση!

Τώρα που το πιο μακρύ τουρνουά στην ιστορία του θεσμού αποτελεί παρελθόν (η Ελλάδα έδωσε 9 αγώνες σε 19 μέρες και είχε ρεκόρ 7 νίκες και 2 ήττες), έφτασε η ώρα του απολογισμού των πεπραγμένων για τους 12 διεθνείς και τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Αναλυτικά τα νούμερα που συγκέντρωσε ο κάθε παίκτης ξεχωριστά και η κριτική με βάση όλα έκανε στο παρκέ και δεν αποτυπώνονται στην στατιστική:

Τάϊλερ Ντόρσεϊ (μ.ο. 12,6π., 2,8ρ., 2,1ασ., 0,8κλ. & 1,8λ. με 76,9% βολ., 37,9% διπ. & 47,4% τριπ. σε 27,2’)

«Η επιστροφή του στην “γαλανόλευκη” μετά από 3 χρόνια, συνδυάστηκε με βασικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, από την άποψη ότι είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, πήρε τις περισσότερες προσπάθειες και ήταν 2ος σκόρερ μετά τον Γιάννη! Δεν μπήκε καλά στο τουρνουά κόντρα στην Ιταλία, αλλά η συνεισφορά στους υπόλοιπους αγώνες της 1ης φάσης στην Κύπρο, ήταν κεφαλαιώδης, με αποκορύφωμα το ματς με την Ισπανία (22π., 5ρ. & 4ασ. με 6/9 τριπ.), στο οποίο “στρώσαμε” τον δρόμο προς την ζώνη των μεταλλίων. Στην Ρίγα δεν είχε ανάλογη συνέχεια και ήταν άστοχος (6/22 σουτ), αλλά συμπερασματικά, μόνο ως θετική καταγράφεται η επανεμφάνισή του με το εθνόσημο.»

Βαθμός: Α-

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (μ.ο. 4,5π., 1,2ρ. & 1,2ασ. με 75% βολ., 40% διπ., 42,9% τριπ. σε 14’)

«Αν και με δύο DNP και μία απουσία λόγω ενοχλήσεων στην μέση, απέφυγε τον άτυπο τίτλο του διεθνούς που πάτησε λιγότερο στο παρκέ, ο “Λάρι” δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ουσιαστικό ρόλο στην περιφέρεια και με εξαίρεση το πολύ εύκολο ματς με την Κύπρο (14 πόντοι με 3/3 τρίποντα σε 24 λεπτά συμμετοχής), περιορίστηκε σε ολιγόλεπτες ανάσεις για να φρεσκάρει την άμυνα και τον Ντόρσεϊ!»

Βαθμός: Γ-

Βασίλης Τολιόπουλος (μ.ο. 7,8π., 1,0ρ., 1,8ασ., 0,6κλ. & 1,2λ. με 83,3% βολ., 47,4% διπ., 38,9% τριπ. σε 18,4’)

«Στο πρώτο του Eurobasket, αλλά στο τρίτο του μεγάλο τουρνουά με το εθνόσημο, ο “Τολιό” αναδείχτηκε σε μία από τις πλέον θετικές παρουσίες της “γαλανόλευκης”. Έπαιξε σαν μπαρουτοκαπνισμένος διεθνής με εμπειρία ετών στην πλάτη του, δεν φοβήθηκε να πάρει μεγάλες αποφάσεις, ενώ η συνέπεια με την οποία σούταρε από μακριά, εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικά όπλα της ελληνικής ομάδας στην διοργάνωση. Συμπλήρωσε ανέλπιστα καλά τον Σλούκα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση στα ημιτελικά επί της Λιθουανίας και στην μεγάλη νίκη του μικρού τελικού και αν εξαιρέσουμε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε από τους Ισπανούς πιτισιρικάδες point guard και την ασφυκτική πίεση που τον λύγισε στον ημιτελικό με την Τουρκία, ήταν ο απόλυτος overachiever της Εθνικής.»

Βαθμός: Α

Κώστας Σλούκας (μ.ο. 9,6π., 2,6ρ., 4,1ασ., 0,7κλ. & 2,0λ. με 82,6% βολ., 48,6% διπ., 44,0% τριπ. σε 23,5’)

«Δεν έλλειψε από κανένα ματς, μαζί με τον Γιάννη ήταν ο καλύτερος δημιουργός της ελληνικής ομάδας (μ.ο. 4,1 ασίστ), ενώ αν δεν τα είχε σπάσει στον μικρό τελικό (1/9 σουτ), θα είχε τελειώσει τους αγώνες με το συνηθισμένο του over 80+50+40 (δηλαδή πάνω από 80% στις βολές, πάνω από 50% στα δίποντα και πάνω από 40% στα τρίποντα). Αν συνυπολογίσουμε ότι μαζί με τον Παπανικολάου, ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες της Εθνικής και εκείνοι με την μεγαλύτερη καταπόνηση, η παρουσία του κρίνεται καλύτερη του αναμενόμενου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ήταν ο παίκτης που κρατουσε περισσότερο την μπάλα στα χέρια και απ’ αυτόν άρχιζαν όλες οι επιθέσεις. Ο Σπανούλης προσπάθησε όσο μπορεί να τον κρύψει στην άμυνα και ο ίδιος το πάλεψε, παρ’ ότι βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο της αντίπαλης στόχευσης. Το ότι σκέφτεται να αναθεωρήσει την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δείχνει πόσο του έλλειψε “γαλανόλευκη” και πόσο δυσκολεύεται να την αποχωριστεί.»

Βαθμός: Α-

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (μ.ο. 5,2π., 1,9ρ., 1,2ασ., 1,0κλ. & 0,6λ. με 58,3% βολ., 60,9% διπ., 25% τριπ. σε 14,8’)

«Ήταν ο παίκτης με τον πιο σταθερό χρόνο συμμετοχής, με βάση τον ρόλο και από την άποψη ότι δεν έπαιξε ποτέ λιγότερο από 9 και περισσότερο από 20 λεπτά. Ήταν εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα, που άλλωστε είναι και η “σπεσιαλιτέ” του (ειδικότερα κόντρα στο Ισραήλ), αλλά σε αρκετά σημεία του τουρνουά απέδειξε ότι μπορεί να δώσει επιθετικές λύσεις και μέσω των διεισδύσεων. Αν είχε σουτάρει με μεγαλύτερη συνέπεια από τις βολές και πίσω από τα 6,75, τότε θα ήταν o ρολίστας με την μεγαλύτερη προσφορά στην ελληνική ομάδα.»

Βαθμός: Β+

Κώστας Παπανικολάου (μ.ο. 6,3π., 4,8ρ., 2,4ασ., 0,7κλ. & 1,4λ. με 70% βολ., 58,3% διπ., 36,4% τριπ. σε 26,0’)

«Χωρίς να κάνει το μεγάλο ματς, δεν ήταν σε κανένα παιχνίδι αρνητικός με εξαίρεση τον ημιτελικό με την Τουρκία, στον οποίο όλοι οι παίκτες βρέθηκαν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό. Απεναντίας, ο αρχηγός ήταν πολύ ενεργητικός και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού, ενώ το γεγονός ότι έχει πάντα κομβικό ρόλο στην αμυντική λειτουργία, χωρίς να ξεχνάει να δημιουργήσει ή να εκτελέσει, εξηγεί γιατί ο όρος της πληθωρικής παρουσίας του ταιριάζει γάντι. Η εξαιρετική δουλειά που έκανε στο μαρκάρισμα του πολύ ψηλότερού του, Μάρκανεν, έβαλε τις βάσεις για το μεγάλο προβάδισμα που εξασφαλίσαμε από την αρχή κόντρα στην Φινλανδία και το οποίο ουσιαστικά μας οδήγησε στο χάλκινο μετάλλιο.»

Βαθμός: Α

Δημήτρης Κατσίβελης (μ.ο. 2,3π., 1,0ρ. & 1,3ασ. με 100% βολ., 40% διπ., 33,3% σε 8,5’)

«Ήταν από τους λίγους 12ους παίκτες, που σε τουλάχιστον δύο σημαντικά παιχνίδια όπως αυτά με την Ισπανία και την Φινλανδία, ξεκίνησε στην βασική πεντάδα (συνέβη και απέναντι στην Κύπρο) και κλήθηκε να επιτελέσει ρόλους (για να δώσει αμυντική ώθηση και μέγεθος στην περιφέρεια), τους οποίους έφερε εις πέρας. Σε γενικές γραμμές ανταποκρίθηκε σε ό,τι του ζητήθηκε και η παρουσία του με βάση την θέση που είχε στην συνολική αγωνιστική ιεραρχία, ήταν αξιοπρεπέστατη.»

Βαθμός: Β-

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (μ.ο. 4,9π., 4,6ρ., 0,9ασ., 0,4κοψ. & 0,6λ. με 62,5% βολ., 58,3% διπ. & 26,3% τριπ. σε 15,5’)

«Αν και ο “Βενιαμίν” της ομάδας και χωρίς προηγούμενες παραστάσεις από αυτό το επίπεδο, ο Σπανούλης τον πίστεψε από την αρχή της προετοιμασίας και μάλιστα σε κάποια φιλικά τον ξεκίνησε κιόλας, τεστάροντάς τον για να δει πως θα αντιδράσει σε έναν πιο απαιτητικό ρόλο. Ο “Σάμο” άρπαξε από τα μαλλιά όλες τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και προοδυετικά κέρδισε με το σπαθί του τα 15,5 λεπτά που έπαιζε ανα αγώνα στο τουρνουά. Δεν φοβήθηκε να πάρει τα σουτ που του έδωσαν οι αντίπαλοι, το μάκρος του μας έδωσε πολλά πλεονεκτήματα σε αρκετά αμυντικά ματσαρίσματα και από ένα σημείο και μετά λογιζόταν ως κανονικός παίκτης. Highlight του η απόδοσή του στην 3η περίοδο, στο ματς με το Ισραήλ, η οποία μας έδωσε λύσεις σε δύσκολες στιγμές.»

Βαθμός: Β+

Γιάννης Αντετοκούνμπο (μ.ο. 27,3π., 10,6ρ., 4,1ασ., 1,1κλ., 0,9κοψ. & 4,4λ. με 65,6% βολ.,70,2% διπ., 25% τριπ. σε 29,7’)

«Αναμφίβολα ο παίκτης με την μεγαλύτερη κυριαρχικότητα κοντά στο καλάθι σε όλο το τουρνουά και με συγκριτικά την σημαντικότερη επίδραση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Πιο εύστοχος παίκτης του Eurobasket στα σουτ εντός πεδιάς, 2ος στην αξιολόγηση και στο σκοράρισμα και 3ος στα δίποντα και τα ριμπαουντ, αντιλαμβάνεστε ότι ο Γιάννης αποτέλεσε τον σημαντικότερο λόγο για τον οποίο η Εθνική μας ομάδα υπερέβη το ταβάνι της στους αγώνες και κατέκτησε το 6ο της μετάλλιο σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν και οι βολές δεν είναι το στοιχείο του, στα δύο ματς που πήγε πολλές φορές στην γραμμή, σούταρε με πάνω από 70% (11/16 και 12/16), “αγόρασε” πλήρως και εκτέλεσε με μεγάλη αποτελεσματικότητα το πλάνο του Σπανούλη να χρησιμοποιήσει σαν “πεντάρι” και σε όλα τα ματς που κρίθηκαν στο τέλος (με Ισπανία, Ισραήλ και Φινλανδία), έβαλε την σφραγίδα του. Αν είχε αποφύγει την “μαύρη τρύπα” του ημιτελικού με την Τουρκία, τότε θα είχε κάνει αψεγάδιαστο τουρνουά και ίσως η Ελλάδα να ήταν πιο ανταγωνιστική απέναντι στην φιναλίστ των αγώνων.»

Βαθμός: Α+

Κώστας Αντετοκούνμπο (μ.ο. 3,3π., 3,7ρ., 0,8ασ., 0,9κλ., 1,4κοψ. & 0,7λ. με 28,6% βολ., 86,7% διπ. σε 12,2’)

«Η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη από τον πάγκο! Μετά το αρχικά αδιάφορο ξεκίνημα, ο νεότερος εκ των τριών της “αγίας οικογένειας” των Αντετοκούνμπο, πρωτοπήρε μπρος στο ατυχές ματς με την Βοσνία και έκτοτε, είχε εξαιρετικά τελειώματα μέσα στο ζωγραφιστό (86,7% διπ.)και ήταν μακράν ο καλύτερος μπλοκέρ της ομάδας μας (κόντρα στην Λιθουανία και την Τουρκία είχε μ.ο. 3,5 τάπες)! Στα διαστήματα, δε, που ήταν στο παρκέ μαζί με τον Γιάννη το καλάθι μας κρύφτηκε, ενώ συνολικά ήταν από τις πιο ευχάριστες νότες της ομάδας μας, ειδικότερα στην Ρίγα. Αχίλλειος πτέρνα του οι βολές (28,6% με 4/14)!»

Βαθμός: Α-

Θανάσης Αντετοκούνμπο (μ.ο. 2,4π., 1,5ρ., 0,6ασ., 1,0κλ. & 0,6λ. με 66,7% βολ., 40% διπ. & 50% τριπ. σε 10,6’)

«Είχε μεγαλύτερο ρόλο στην 1η φάση της Κύπρου, όπου ερχόταν από τον πάγκο και έμενε στο παρκέ κατά μ.ο. 13,6 λεπτά ανά αγώνα, αλλά στην Ρίγα που το rotation έκλεισε, ο χρόνος του μειώθηκε αισθητά. Με την Λιθουανία δεν έπαιξε καθόλου, ενώ με την Φινλανδία πάτησε παρκέ για 38 δευτερόλεπτα. Σε γενικές γραμμές, ο Θανάσης ήταν αυτός που έχουμε συνηθίσει, προσφέροντας σε κομμάτια στα οποία έχουμε έλλειψη, όπως η έκρηξη, η ταχύτητα, η δύναμη και η αθλητικότητα, δηλαδή το ενεργειακό και σε κάποια μαρκαρίσματα ειδικών συνθηκών.

Βαθμός: Β-

Ντίνος Μήτογλου (μ.ο. 8,3π, 3,0ρ., 0,7ασ., 0,4κλ. & 0,7λ. με 71,4% βολ., 50% διπ., 44,4% τριπ. σε 17,5’)

«Η αλήθεια είναι ότι από έναν παίκτη των δικών του χαρακτηριστικών και παραστάσεων, περιμέναμε περισσότερα πράγματα τα οποία δεν ήρθαν. Οι δύο καλύτερές του στιγμές στο τουρνουά καταγράφηκαν στα δύο πιο εύκολα ματς με την Κύπρο και την Γεωργία (νίκες με +27 και με +41 αντίστοιχα), στα οποία ο βαθμός πίεσης ήταν χαμηλός. Αντίθετα και στα τρία νοκ άουτ ήταν κατώτερος των περιστάσεων (μ.ο. 2,7 πόντους και 3,7 ριμπάουντ με 5/22 σουτ), ενώ αν εξαιρέσουμε τον Γιάννη, μάζεψε λιγότερα ριμπάουντ από τους υπόλοιπους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο “4” και το “5” (Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Αντετοκούνμπο). Του δίνουμε ότι ήταν καθοριστικός στο 2ο μέρος του μικρού τελικού με την Φινλανδία και τα δύο τρίποντα που πέτυχε ήταν από τα πιο σημαντικά καλάθια του αγώνα.»

Βαθμός: Γ

Βασίλης Σπανούλης: «Στο πρώτο Eurobasket στον πάγκο, μπήκε στην λίστα των ονομάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλιο σαν παίκτες και προπονητές. Με την μπασκετική οξυδέρκεια που τον χαρακτηρίζει δημιούργησε ένα σύνολο με καλή χημεία και διακριτούς ρόλους, χρησιμοποίησε τον Αντετοκούνμπο στον πιο αποτελεσματικό ρόλο, ενώ η εμπιστοσύνη σε Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ τον δικαίωσε, αλλά πρωτίστως έδωσε έξτρα ώθηση στην ομάδα. Χωρίς να αποφύγει τις κακές στιγμές, όπως η προσέγγιση του ματς με την Βοσνία, η σημαντικότερη συμβολή του “Μπίλι” σε αυτή την επιτυχία, θεωρώ ότι έγκειται στην τεράστια αυτοπεποίθηση που έδωσε στους διεθνείς η προσωπικότητά και οι γνώσεις του σε συνδυασμό με τη νοοτροπία του νικητή και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις. Η δήλωση του Γιάννη ότι θα παίζει στην Εθνική όσο στον πάγκο είναι ο Σπανούλης τα λέει όλα.»

Βαθμός: Α+

7-2 Eurobasket + 4-0 Προολυμπιακό + 1-3 Ολυμπιακοί Αγώνες + 5-1 προκριματικά Eurobasket = 17-5

4-3 φιλικά 2025 + 2-0 φιλικά πέρυσι= 6-3

Σύνολο: 23-8



