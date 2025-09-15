Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής και ο Γενικός Διευθυντής, Ευθύμης Ρεντζιάς, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα επιστρέφει από τη Ρίγα έχοντας στις βαλίτσες της το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025, ολοκληρώνοντας έτσι για πρώτη φορά την παρουσία της στο τουρνουά στο βάθρο, για πρώτη φορά μετά το 2009.

Τη Δευτέρα (15/9), τόσο ο Πρόεδρος του ΔΣ της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής, όσο και ο Γενικός Διευθυντής της λίγκας, Ευθύμης Ρεντζιάς, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για αυτή τη διάκριση.

Μελής: «Ημέρα χαράς και περηφάνιας ξημέρωσε για ολόκληρη την Ελλάδα»

«Ημέρα χαράς και περηφάνιας ξημέρωσε για ολόκληρη την Ελλάδα και αυτό οφείλεται στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του που έβαλαν την Εθνική μας ομάδα στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια. Αυτή η σπουδαία επιτυχία αντανακλά σε ολόκληρη την ελληνική καλαθοσφαίριση και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι έβαλαν το λιθαράκι τους, ώστε η "Επίσημη Αγαπημένη" να είναι στις κορυφαίες ομάδες του EuroBasket 2025. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά κι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL, τους προπονητές, τους παίκτες, το επιτελείο και φυσικά τη Διοίκηση της ΕΟΚ και τον πρόεδρο κ. Βαγγέλη Λιόλιο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ευχόμαστε να έρθουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον για την Ελλάδα και η Greek Basketball League θα συνεχίσει να συμβάλει τα μέγιστα για το αγαπημένο μας άθλημα».

Ρεντζιάς: «Να είναι η αρχή γι’ ακόμα περισσότερες επιτυχίες»

«Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θύμισαν σε όλους γιατί η Εθνική ομάδα είναι η «Επίσημη Αγαπημένη» και θα είναι για πάντα! Με την εξαιρετική τους πορεία, τη μαχητικότητα και την ποιότητα τους κέρδισαν τον σεβασμό όλων και βρέθηκαν στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η επιτυχία τους μας γεμίζει περηφάνια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι βρίσκονται στο αγωνιστικό τμήμα αλλά και τη Διοίκηση της ΕΟΚ. Ευχόμαστε αυτή η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου να είναι η αρχή γι’ ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον και όλοι μας οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά, ώστε η ελληνική καλαθοσφαίριση να είναι παράδειγμα και να προσελκύει τα νέα παιδιά που θέλουν να μιμηθούν τα ινδάλματα τους που τους έκαναν να πανηγυρίσουν στο φετινό EuroBasket»