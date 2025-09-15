Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους πρώτους αστέρες που είχαν αναγνωρίσει την αξία του Αλπερέν Σενγκούν, όταν ο Τούρκος ήταν ακόμη rookie στο NBA, το 2021.

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 μπορεί να είχε ξεκάθαρο νικητή την Τουρκία, ωστόσο τα όσα ακολούθησαν προκάλεσαν το δικό τους χαμό.

Ανάμεσα σε αυτά, τα όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος σέντερ είχε χαρακτηρίσει τον Greek Freak: «όχι και τόσο καλό πασέρ», με τον Έλληνα σταρ των Μπακς να του απαντάει και να τον καλεί να δει στο YouTube τι έχει καταφέρει.

Παρόλη την κόντρα που έχει δημιουργηθεί, το γεγονός ότι ο 23χρονος αθλητής των Χιούστον Ρόκετς είναι ένας από τους παίκτες οι οποίοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν όνομα στο NBA. Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, την κανονική περίοδο, μετρούσε κατά μέσο όρο από 19,1 πόντους με 10,3 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ σε 31,5 λεπτά εντός παρκέ.

Μάλιστα, ένας από τους πρώτους μεγάλους αστέρες που αναγνώρισαν από νωρίς την αξία του, συγκεκριμένα το 2021 όταν ακόμα ήταν rookie, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης»

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Παίρνει τον χρόνο του. Τίποτα δεν μπορεί να τον επιταχύνει. Μπορεί να δείχνει αργός εκεί στο ποστ, αλλά είναι αποτελεσματικός. Παίζει καλά. Παίζει με πολλή ενέργεια. Έρχεται από τον πάγκο και δίνει ενέργεια στους συμπαίκτες του. Παίρνει καλά τα ριμπάουντ, είναι επιθετικός, κάνει καλά σκριν. Νομίζω ότι ταβάνι του είναι ο ουρανός»