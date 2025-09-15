EuroBasket 2025: Η αποθέωση στον Σπανούλη από τους παίκτες και το μπουγέλο στα αποδυτήρια (vid)
Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 92-89 επί της Φινλανδίας στο παιχνίδι της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025 και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στα αποδυτήρια, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους παίκτες του, οι οποίοι λίγο αργότερα άρχισαν να πανηγυρίζουν φωνάζοντας το όνομα του ομοσπονδιακού τεχνικού ενώ τον μπουγέλωναν.
«Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί, όχι μόνο για φέτος. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στα παράθυρα και όλο το σταφ. Για μένα προσωπικά κάναμε ένα εκπληκτικό τουρνουά. Δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο, αλλά παίξαμε και εξαιρετικό μπάσκετ. Ακόμη μία φορά σήμερα βάλαμε 92 πόντους. Σε όλο το τουρνουά είχαμε ένα εκπληκτικό κλίμα. Εύχομαι από καρδιάς να πετύχετε τους στόχους σας με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας, είτε ως προπονητής, είτε σαν φίλος. Το τηλέφωνό μου θα είναι πάντα ανοιχτό για εσάς», είχε αναφέρει ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Η ΕΟΚ, με ένα νέο βίντεο από τα αποδυτήρια, έστειλε την καλημέρα της στην Ελλάδα.
Καλημέρα Ελλάδα 😎#HellasBasketball 🇬🇷🏀#PantaDipla#EuroBasket#MakeYourMark pic.twitter.com/AirQubY9f4— HellenicBF (@HellenicBF) September 15, 2025
